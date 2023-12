Elegancki rozświetlacz, który niemalże wtłoczy subtelny blask w Twoją skórę. To prawdziwy hit w makijażu

Puder rozświetlający potrafi zdziałać cuda. Rozświetlacz zaaplikowany w strategiczne miejsca na twarzy może wyszczuplić i podkreślić nasze atuty. Rozświetlacz jest idealnym dopełnieniem makijażu, twarz staje się promienna i zyskuje blask. Rozświetlanie jest bardzo trendy, a kosmetyk ten aplikuje się nie tylko na buzię, ale również na dekolt. Tradycyjnie rozświetlacz nakładamy na nos, kości policzkowe, obszar pod łukiem brwiowym, brodę, łuk kupidyna ponad ustami oraz delikatnie na czoło. Na rynku dostępnych jest wiele różnych rozświetlaczy - w płynie, z drobinkami, satynowe, holograficzne oraz takie, które na skórze tworzą mieniącą się taflę.

Marka Giorgio Armani posiada w swojej ofercie klasyczny, pudrowy rozświetlacz z serii Luminous Silk. To niezwykle elegancka formuła, która transferuje na skórę subtelny blask w złotych odcieniach. Jasne karnacje pokochają go za złocisty blask dający efekt promiennej opalenizny, zaś ciemniejsze odcienie skóry mogą traktować go jak klasyczny rozświetlacz. Luminous Silk Golden Glow to limitowany puder w kamieniu, zainspirowany kultowym rozświetlaczem Fluid Sheer 10 (Golden Bronze). Idealnie zbalansowana formuła łączy w sobie elegancki blask, który jednocześnie nie podkreśla zmarszczek i suchości na skórze. To idealny kosmetyk dla kobiet dojrzałych. Świetnie się aplikuje i nie tworzy plam. Z powodzeniem połączysz go z każdym pokładem i pudrem sypkim. To genialny rozświetlacz do elegankichm wieczorowych makijażu. Sprawdzi się podczas make-upu świątecznego i sylwestrowego.

