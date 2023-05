Prześliczne sukienki weselne tuszujące brzuch i boczki. Eleganckie fasony już od 35 zł. W nich każda kobieta po 50-tce będzie wyglądać jak z modowego magazynu

Poszaleli w Rossmannie! Aż 3 kosmetyki kultowej marki do makijażu dostaniesz za darmo! Tego jeszcze nie było, kup 2, a otrzymasz 3. W promocji puder gwarantujący efekt Photoshopa

Piękne sukienki weselne tuszujące brzuch. Idealne dla kobiet po 50-tce

Wesele 2023 to okazja, aby pobawić się w gronie bliskich osób i świętować ważny dzień z parą młodą. Nie dziwi zatem fakt, że wiele kobiet z tej okazji poszukuje sukienki idealnej. W tym sezonie weselnym zdecydowanie królują sukienki w kwiatowe wzory o długości midi lub mini. Zwiewne fasony, niekrępujące sylwetki doskonale sprawdzą się w przypadku, gdy chcemy ukryć mankamenty swojej figury. A jakie sukienki tuszujące brzuch są dobre na wesele? Sukienka na wesele z ozdobnymi marszczeniami na wysokości brzucha, prezentuje się niezwykle elegancko, ale też skutecznie tuszuje brzuch i wszelkie niedoskonałości w tej części ciała. Kolejnym modelem sukienki na wesele, która ukryje odstający brzuch jest sukienka odcinana pod brzuchem z luźniejszym dołem. Sukienka kopertowa to rewelacyjne rozwiązanie na problematyczną sylwetkę. Jednocześnie maskuje brzuszek, ukrywa nadmiar krągłości w okolicy bioder, a do tego podkreśla dekolt, dzięki czemu każda z nas wygląda w niej niezwykle kobieco i zmysłowo.

Sukienki na wesele z promocji. Kosztują jedynie 35 zł

W dobie szalejącej inflacji każdy wydatek jest dla nas mocno odczuwalny. Dlatego jeśli szukasz sukienki na wesele, która nie nadszarpnie zbytnio Twojego portfela, to warto przyjrzeć się promocjom i wyprzedażom w popularnych sieciówkach. Można tam znaleźć prawdziwe perełki i to za grosze. Wybrałyśmy najpiękniejsze sukienki na wesele z promocji Reserved, Mohito i Sinsay. Są idealne dla kobiet po 50-tce i fantastycznie tuszują brzuch. A co najważniejsze - ich ceny zaczynają się już od 35,99 zł.

