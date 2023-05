Następny popularny sklep z butami ogłasza wielkie wyprzedaże! Buty damskie idealne na wesele i komunię za mniej niż 80 zł. Będzie szał?

Projektant oburzony sukniami ślubnymi Polek. " To brak szacunku do wiary". Chodzi o konkretny model sukni ślubnej

Olbrzymie wyprzedaże w sklepach CCC. Te promocji to sztos

CCC to kolejny sklep, gdzie cały czas trwają wielkie wyprzedaże. Promocjami objęte są modele butów na lato 2023. Hitem wyprzedaży CCC mogą okazać się białe czółenka damskie Jenny Fairy w promocyjnej cenie 75,99 zł. To model, który idealnie sprawdzi do wiosennych i letnich stylizacji. Buty z promocji CCC są dostępne między innymi w białym kolorze i posiadają niewielki obcas. Są eleganckie i wygodne dzięki czemu doskonale sprawdzą się jako uzupełnieni stylizacji na wesele lub na komunijne przyjęcie To ponadczasowy model, który nigdy nie wyjdzie z mody. - Klasyka nigdy nie wychodzi z mody! Spójrz na te piękne czółenka Jenny Fairy! Czy właśnie zdecydowałaś, że zajmą w szafie honorowe miejsce? Cudownie uzupełnią stylizacje na imprezę, odnajdą się także w wieczorowych outfitach. Doskonale leżą na stopie i zapobiegają jej przesuwaniu się podczas chodzenia. Z kolei stabilny, niewysoki obcas zapewnia odpowiednie wyprofilowanie i potęguje uczucie komfortu nawet w trakcie intensywnego użytkowania - czytamy w opisie butów na stronie CCC. Co ważne, czółenka Jenny Fairy możesz kupić jeszcze taniej. Model ten objęty jest specjalną promocją minus 30 proc. na drugą parę, Kupują dwie pary wybranych butów, tańszy z modeli otrzymasz z 30 proc. upustem.

