Esencja do twarzy wzbogaci każdą rutynę pielęgnacją. Wybierz najlepszą formułę spośród 3 nowości od Garnier

Kluczem do pięknej cery jest kompleksowa i spersonalizowana pielęgnacja, która w pełni odpowiada na potrzeby skóry. Istotne są nie tylko takie kosmetyki jak serum i krem, które odpowiadają za dostarczenie składników aktywnych, ale również odpowiednie przygotowanie do ich przyjęcia. Po skutecznym oczyszczaniu, np. dwuetapowym z emulsją Pure Active i różowym płynem micelarnym od Garnier, jest jeszcze jeden ważny krok przed aplikacją serum. Mowa o esencji. Ta bywa mylona z tonikiem, ale oba kosmetyki różni przeważnie stężenie składników aktywnych. W esencji jest ono wyższe. Lekka formuła, która szybko się wchłania, ma za zadanie nie tylko rozpocząć pielęgnacją, ale także umożliwić pozostałym kosmetykom jeszcze lepsze działanie. Wśród nowości od Garnier są aż 3 esencje pozwalające na dopasowanie składu do potrzeb skóry.

Garnier Vitamin C Brightening Liquid Care – esencja rozświetlająca Esencja rozświetlająca do twarzy Garnier Vitamin C ma 10% formułę, w której zawarto aż 4 składniki aktywne: glicerynę, niacynamid, witaminę C* oraz kwas salicylowy. Dzięki takiemu połączeniu intensywnie nawilża, wyrównuje koloryt skóry i wydobywa naturalny blask. Składniki aktywne w emulsji rozświetlającej Garnier: Gliceryna – jest substancją higroskopijną, co oznacza, że wiąże i zatrzymuje cząsteczki wody, a to przekłada się na jej zdolności nawilżające. Do tego jej niewielkie rozmiary sprawiają, że wnika w głębokie warstwy naskórka.

Niacynamid – inaczej witamina B3 oraz witamina PP ma szerokie działanie w pielęgnacji skóry. Rozjaśnia przebarwienia, rozświetla, reguluje wydzielanie sebum, a także wzmacnia barierę ochronną skóry.

Witamina C - dokładniej witamina Cg, czyli pochodna witaminy C, działa antyoksydacyjnie, przeciwstarzeniowo i rozświetlająco oraz wspiera redukcję przebarwień.

Kwas salicylowy - kwas BHA (beta-hydrokwas), który znany jest takich właściwości jak wspomaganie redukcji przebarwień, regulacja ilości wydzielanego sebum, zmniejszanie widoczności porów, delikatne działanie złuszczające oraz oczyszczanie mieszków włosowych. i Autor: materiały prasowe Garnier Garnier Hyaluron Barrier Repair Liquid Care – esencja nawilżająca Esencja nawilżająca Garnier Hyaluron Barrier Repair to 100 godzin** nawilżenia i wsparcia odbudowy bariery ochronnej skóry. Wszystko to za sprawą 12% formuły zawierającej: glicerynę, pantenol, ekstrakt z aloesu oraz kwas hialuronowy. Każdy z czterech składników odgrywa swoją rolę w pielęgnacji skóry. Składniki aktywne w emulsji nawilżającej Garnier: Gliceryna - jest substancją higroskopijną, co oznacza, że wiąże i zatrzymuje cząsteczki wody, a to przekłada się na jej zdolności nawilżające. Do tego jej niewielkie rozmiary sprawiają, że wnika w głębokie warstwy naskórka.

Pantenol - inaczej prowitamina B5. Działa nawilżająco, kojąco, a także regeneracyjnie, co wspomaga naprawę bariery ochronnej skóry i w efekcie zapobiega utracie wody.

Ekstrakt z aloesu - składnik, który intensywnie nawilża, a także działa łagodząco i przeciwzapalnie.

Kwas hialuronowy - jest substancją naturalnie występującą w naszym organizmie. Działa nawilżająco, ma zdolność do wiązania 1000 razy więcej wody niż sam waży. i Autor: materiały prasowe Garnier Garnier Pure Active Salicylic Liquid Care - esencja złuszczająca Esencja złuszczająca Garnier Pure Active Salicylic Liquid Care to kosmetyk, którego działanie opiera się na 7% formule. Zawarto w niej 4 składniki aktywne: niacynamid, skwalan, kwas AHA i kwas salicylowy. Dzięki nim kosmetyk redukuje przebarwienia po niedoskonałościach, wygładzą skórę, zmniejsza widoczność porów i wspomaga barierę ochronną skóry. Składniki aktywne w emulsji złuszczającej Garnier: Niacynamid - inaczej witamina B3 oraz witamina PP ma szerokie działanie w pielęgnacji skóry. Rozjaśnia przebarwienia, rozświetla, regulując wydzielanie sebum, a także wzmacnia barierę ochronną skóry.

Skwalan - to składnik o właściwościach regenerujących i nawilżających. Jest również antyoksydantem, a więc chroni skórę przed działaniem wolnych rodników. Wspomaga transport składników aktywnych w głąb skóry.

Kwas AHA - (alfa-hydroksykwas) działa na skórę złuszczająco, rozjaśniająco i nawilżająco.

Kwas salicylowy - kwas BHA (beta-hydrokwas), który znany jest takich właściwości jak: wspomaganie redukcji przebarwień, regulacja ilości wydzielanego sebum i zmniejszanie widoczności porów. Ma też działanie złuszczające. i Autor: materiały prasowe Garnier