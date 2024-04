Ewolucja w pielęgnacji okolic oczu. Widoczny efekt liftingu bez zabiegów estetycznych

Pielęgnacja włosów dopasowana do Twoich potrzeb

Skóra wokół oczu starzeje się szybciej niż jakikolwiek inny obszar twarzy. Jest bowiem trzykrotnie cieńsza, łatwo się odwadnia, zawiera mniej gruczołów łojowych, a jej bariera ochronna jest znacznie słabsza. Ponadto ciągły ruch 6 mięśni zewnątrzgałkowych i 10 000 mrugnięć dziennie prowadzi do pojawiania się zmarszczek. Po 30 roku życia kontur oka starzeje się dwa razy szybciej niż skóra na pozostałej części twarzy, a zmarszczki widoczne są szybciej niż na czole czy wokół ust. Wszystko to sprawia, że zabiegi chirurgii plastycznej skóry wokół oczu są wiodącymi na świecie zabiegami przeprowadzanymi w obszarze twarzy. W odpowiedzi na te fakty dotyczące starzenia się skóry, Lancôme wykorzystuje ekspertyzę w zakresie nauk regeneracyjnych – zbudowaną w oparciu o 40 lat badań, aby odbudowywać skórę warstwa po warstwie. Nauki te opierają się na odtworzeniu sztucznej ludzkiej skóry ze wszystkimi jej warstwami. Dzięki temu możemy zrozumieć, w jaki sposób skóra się starzeje i odbudowuje. Celem tych badań jest opracowanie nowych kombinacji składników aktywnych zdolnych do skutecznego pobudzania procesów regeneracji.

Nowe Rénergie H.C.F. Triple Serum Eye to skoncentrowana formuła przeciwstarzeniowa o wysokiej skuteczności, która zapewnia skuteczne uderzenie w oznaki starzenia się skóry w okolicy oczu.

Opracowane z najwyższą precyzją w oparciu o specjalistyczną wiedzę serum zawiera trzy formuły, z czego jedna wzbogacona jest o zaawansowany peptyd SNK - nowy silny tripeptyd o udowodnionych w badaniu in vitro właściwościach przyczyniających się do wygładzenia zmarszczek mimicznych, jakby były "zamrożone".

Po raz pierwszy trzy tak skuteczne składniki przeciwstarzeniowe zostały połączone w serum do skóry okolic oczu w jednej potrójnej dawce: KWAS HIALURONOWY + SNK PEPTYD: Konsystencja żelowego serum zawierająca połączenie niskocząsteczkowego kwasu hialuronowego, który przenika głębiej w naskórek i oferuje moc wygładzania zmarszczek oraz wysokocząsteczkowego kwasu hialuronowego wspierającego nawilżenie i natychmiastową skuteczność w wygładzeniu linii na powierzchni skóry.

WITAMINA C + NIACYNAMID: Emulsja ze stabilną pochodną witaminy C, znanej z działania redukującego oznaki utraty kolagenu w skórze i rozświetlającego kontur oczu w połączeniu z niacynamidem, aby wyrównać koloryt skóry i nadać jej blask. WITAMINA F: Kremowa konsystencja z witaminą F w optymalnym stężeniu dopasowanym do skóry konturu oczu, znaną z właściwości wygładzających skórę. Unikalna dawka trzech formuł łączy się w momencie aplikacji, tworząc lekką formułę, która szybko się wchłania i pozostawia na skórze uczucie świeżości oraz komfortu. Rénergie H.C.F. Triple Serum Eye zostało przetestowane na wszystkich fototypach i rodzajach skóry, w tym na skórze wrażliwej. Zapewnia widocznie jędrniejszy, gładszy i młodziej wyglądający kontur oczu, działając na całą okolicę z pomocą ukierunkowanego rozwiązania. Każda aplikacja dostarcza jedną potrójną dawkę silnych składników, oferując redukcję oznak starzenia:

Redukuje zmarszczki mimiczne: -31%1

Unosi opadające powieki: +8%1

Wygładza skórę: +22%1

Zmniejsza opuchnięcia: -15%1

Efekty są tak widoczne, że H.C.F. Triple Serum Eye jest rekomendowane przez kobiety, które korzystały z zabiegów medycyny estetycznej.2 Rénergie H.C.F. Triple Serum Eye można stosować w ramach rytuału pielęgnacyjnego Rénergie rano i wieczorem, po nałożeniu Rénergie H.C.F. Triple Serum na twarz, a przed zastosowaniem Rénergie H.P.N. 300-Peptide Cream na twarz i szyję. Aby zapewnić optymalną skuteczność Rénergie Yeux H.C.F. Triple Serum, podczas aplikacji serum należy delikatnie uciskać obszar pod oczami i unosić skórę w kierunku skroni, aby pomóc zniwelować w ten sposób opuchliznę. Tą samą czynność należy powtórzyć na górnych powiekach. Następnie za pomocą palców obu rąk na przemian, należy wygładzić skórę, w kierunku od okolicy pod okiem do kurzych łapek i nad brwi.

