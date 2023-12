Fajowa promocja w Rossmannie. Tuż przed świętami ikoniczne perfumy za 18 zł. Dojrzała słodycz z nuta fantazji otulającej niczym cieplutki sweterek

Świąteczne promocje w Rossmannie. Romantyczne i trwałe perfumy za 18 zł

Perfumy to zmysłowy dodatek, który otula nas nuta luksusu i zmysłowości. Christian Dior mówił, że "„perfumy to nieodzowne dopełnienie kobiecej osobowości, zwieńczenie sukni". W najnowszej promocji Rossmanna znajdziesz szeroki wybór przepięknych zapachów, które sprawdzą się zarówno jako świąteczny prezent, jak i jako mały podarunek dla samej siebie. Zimą sprawdzą się kwiatowe i romantyczne zapachy, które niczym ciepły sweterek otulają w chłodne dni. Taki też jest zapach LA RIVE l'excellente, który w promocji Rossmanna kosztuje teraz tylko 17,99 zł. To woda perfumowana dla kobiet o kwiatowych nutach z połączeniem orientalnej fantazji. LA RIVE l'excellente to przede wszystkim eleganckie piękno magnolii, lotosu oraz orchidei zmieszane z głębokimi bazami piżma, bursztyni oraz paczuli. Kompozycja "leży" na skórze uwalniając luksusowe nuty niczym z bardzo drogich perfum. To rewelacyjna propozycja dla wszystkich kobiet, które lubią kwiatowe zapachy wyróżniające się orientalnymi akcentami. LA RIVE l'excellente nie jest mdły ani przytłaczający i jest długo wyczuwalny na skórze. To przepiękny zapach na długie, zimowe wieczory.

i Autor: Materiały prasowe Rossmann perfumy

