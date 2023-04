Fakty i mity o nawadnianiu skóry! Czym się różni nawadnianie od nawilżania?

Nawadnianie i nawilżanie to to samo – MIT

Celem nawilżenia jest spowolnienie ucieczki wody z wnętrza skóry. Dlatego zadaniem kosmetyków nawilżających jest stworzenie na powierzchni naskórka bariery, która nie dopuszcza do przesuszania i skutecznie zatrzymuje wilgoć w skórze. Natomiast nawadnianie to uzupełnianie wilgoci we wnętrzu skóry. Kosmetyki nawadniające zawierają więc składniki, które przenikają głębiej, przyciągają wilgoć i wiążą ją ze skórą.

Woda w kremach zamarza i uszkadza w ten sposób skórę – MIT

Zewnętrzne warstwy skóry nawet w 15% składają się z wody, a temperatura skóry nigdy nie spada poniżej 30 stopni. W efekcie woda odparowuje z niej naturalnie w kilka minut. Nie ma więc możliwości, by krem „z wodą” uszkodził skórę, nawet jeśli zostanie zaaplikowany na kilka minut przed wyjściem na mróz czy wiatr.

Sposób aplikacji kosmetyku ma znaczenie – PRAWDA

Aby pobudzić krążenie limfatyczne, a w efekcie zapobiec „opadaniu” skóry i powstaniu tzw. „zmarszczek grawitacyjnych”, należy aplikować wybrane produkty do pielęgnacji zaczynając od brody kierując się w kierunku czoła, zawsze od wewnętrznej do zewnętrznej strony twarzy.

Kwas hialuronowy naturalnie występuje w organizmie – PRAWDA

Kwas hialuronowy (Hyaluronic Acid), który ma niezwykłe właściwości wiązania wody, naturalnie występuje w ludzkim organizmie. Stanowi istotny składnik macierzy międzykomórkowej, bogatej we włókna kolagenowe i elastynowe, zwane „białkami młodości”. Dzięki nim skóra może być sprężysta, gładka i wypełniona. Niestety już po 25. roku życia ilość kwasu hialuronowego spada, co bezpośrednio przekłada się na stan skóry – stopniowo staje się bardziej sucha, wiotka i wrażliwa na czynniki zewnętrzne, a zmarszczki stają się bardziej widoczne.

Odwodniona może być tylko skóra sucha i bardzo sucha – MIT

Każdy rodzaj skóry może ulec odwodnieniu, tak jak każdy rodzaj cery wymaga odpowiedniego nawilżania, a zatem także ta tłusta czy trądzikowa. Ponadto często preparaty stosowane w celu redukcję sebum mają właściwości przesuszające, dlatego tak ważne, aby jednocześnie walczyć z niedoskonałościami i dbać o właściwy poziom wody w naskórku i głębszych warstwach skóry.

Hialuronowe serum z kompleksem nawadniającym oferuje najwyższą koncentrację kwasu hialuronowego spośród wszystkich produktów z serii Neutrogena® Hydro Boost® – PRAWDA

W Hialuronowym serum z kompleksem nawadniającym występują dwa rodzaje kwasu hialuronowego, o niskiej i wysokiej masie cząsteczkowej, które natychmiast zaczynają intensywnie nawilżać skórę. Ponadto w 100% naturalna trehaloza i prowitamina B5 pomagają wypełniać ją od wewnątrz, a gliceryna wzmacnia barierę ochronną i zapobiega ucieczce wody z naskórka. Dzięki lekkiej, beztłuszczowej formule, serum szybko się wchłania i nie pozostawia na skórze lepkiego filmu. Wygodna pipetka ułatwia dozowanie produktu – 2-4 krople należy aplikować na oczyszczoną skórę twarzy i szyi przed nałożeniem ulubionego kremu. Serum stanowi doskonały duet zwłaszcza z nawilżającym kremem na noc, np. żel-kremem z linii Hydro Boost®. Jak każdy produkt marki Neutrogena®, również formuła serum opracowana została we współpracy z dermatologami, co sprawia, że jest odpowiednie do każdego rodzaju skóry.

i Autor: Materiały prasowe Neutrogena