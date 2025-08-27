Festiwal Maybelline NY Music Stories 2025: finał największej beauty platformy w Polsce już za nami!

21 i 22 sierpnia Błonia PGE Narodowego zamieniły się w pulsujące centrum muzyki i makijażu. Festiwal Maybelline New York Music Stories po raz kolejny przyciągnął tysiące młodych osób, które przyszły, aby bawić się przy najlepszej muzyce, odkrywać makijażowe nowości i tworzyć wspólne historie. To doskonałe dopełnienie muzycznej podróży Maybelline, która w tym roku miała swoje przystanki w całej Polsce: na Juwenaliach w Rzeszowie, Gdańsku i Olsztynie oraz Festiwalu Before w Siedlcach, a także Rapstacji w Sławie.

Publiczność rozgrzał wyjątkowy line-up. Pierwszego dnia na scenie pojawili się Sara James, Sobel, Wersow i Young Igi. Każdy artysta przygotował niezapomniany spektakl. Wersow zaprosiła na scenę Friza, Janusza Walczuka czy też Świeżego i Modelki, z którymi nagrała hit tych wakacji “Santa Cruz”. Dla Sary James był to pierwszy występ na festiwalu Maybelline: jej układy taneczne, doskonały wokal i niepowtarzalna scenografia przyciągnęły uwagę widzów. Young Igi rozpalił festiwalowiczów i premierowo wykonał swój najnowszy utwór “100 w serii” oraz rozdał fanom limitowany merch. Na występ Sobla zaś czekali wszyscy - miał wysoko postawioną poprzeczkę po koncercie na ubiegłorocznej edycji i udało mu się ponownie podbić serca 10 tysięcy osób. Show był energiczne, pełne wzruszających momentów i zwieńczone pięknymi fajerwerkami.

Drugiego dnia scenę przejęli Otsochodzi, Reto, Sokół i White2115. Otsochodzi rozpoczął ten dzień z przytupem od pierwszej sekundy i zagrał swoje największe hity, w tym dawno niesłyszane mów/@champagnepapi, dając wiele radości słuchaczom. Wiele osób było po raz pierwszy na koncercie Reto i jedno jest pewne – raper zyskał wielu nowych fanów. Tłum świetnie bawił się na jego piosenkach, skacząc do rytmicznych refrenów a występ zwieńczyły utwory wykonane z gośćmi z jego grupy STXWGN. Sokół to klasa sama w sobie. Specjalna, eksluzywna aranżacja wpadająca w rytmy electro/techno i show, które było idealnym breakpointem festiwalu. Przypomniał twórczość z czasów WWO czy ZIP składu, aż po najnowsze numery. A na jedną piosenkę dołączył gość - Sarius. White2115 był z pewnością gwiazdą wieczoru, na którą czekali wszyscy. Artysta zagrał dawno niegrane numery jak “Noc” czy “Easy Rider”, a dodatkowo zaskoczył fanów, gdy dołączyli do niego gościnnie Kuqe2115, Blacha2115 i oczywiście Bedoes2115 – okrzyki fanów słychać było w całej Warszawie.

To właśnie dzięki połączeniu najgorętszej muzyki i niezawodnego makijażu powstała atmosfera, która stała się znakiem rozpoznawczym Maybelline NY Music Stories.

Z myślą o młodych talentach, Maybelline New York razem z partnerem Universal Music Polska, ogłosiły konkurs „Ty nadajesz rytm!”. Wśród finalistów znaleźli się Nadia Szmaj, Greg Barney oraz Lilah. Zwyciężczynię poznaliśmy podczas czwartkowej odsłony festiwalu. Została nią Lilah, która od razu stała się gwiazdą festiwalu i wystąpiła z własnym numerem. Jej debiut wywołał entuzjastyczne reakcje, które zwiastują wzejście nowej gwiazdy. Dodatkowo w ramach festiwalu marka doceniła nie tylko zdolności wokalne. Ko-kreacja z konsumentami w obszarze młodych talentów graficznych zaowocowała ekskluzywnym merchem MNY MS x Prosto. Jego autorem został właśnie zwycięzca konkursu.

Projekt Maybelline NY Music Stories 2025 to nie tylko kontynuacja festiwalu stworzonego przez markę, to cała platforma dla konsumentów odpowiadająca na ich potrzeby i bieżące trendy. Rozwój, który przeszliśmy od pierwszej edycji w 2022 jest ogromny. Cieszę się, że staliśmy się silnym punktem na festiwalowej mapie Polski. Jako marka chcemy iść w rytmie naszych konsumentów i nigdy nie zwalniamy tempa - powiedziała Paulina Gajzlerowicz, leaderka projektu i Advocacy Brand Managerka Maybelline New York Polska

Strefy beauty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem przez cały czas. Festiwalowicze mogli przetestować makijażowe nowości Maybelline NY, m.in. maskarę Colossal Bubble, podkład Super Stay Lumi Matte, balsamy

do ust Lifter Glaze, matowy tint do ust Super Stay Teddy Tint oraz bazę pod makijaż Grippy Serum. Instaspoty i obecność profesjonalnych makijażystek sprawiły, że każdy mógł stworzyć swój festiwalowy look i uwiecznić go w social mediach.

Uczestnicy mogli także odwiedzić strefę Teddy Tint z „łapą szczęścia”, personalizować torby i koszulki w strefie DIY, odebrać prezenty od Rossmanna, który był głównym partnerem wydarzenia, kupić ubrania w strefie PROSTO, czy skorzystać z usług barbera w Barber Pit Stop w strefie L’Oreal MenExpert.

Na wydarzeniu pojawiły się m.in. Klaudia Halejcio, Lila Janowska i Ewelina Ruckgaber, które nie kryły zachwytu nad unikalnym połączeniem muzyki, makijażu i pozytywnej energii.

Maybelline NY Music Stories obecne jest na polskiej scenie od 2022 roku i z każdą edycją wyznacza nowe standardy w łączeniu muzyki z beauty. Tegoroczna odsłona była przełomowa – po raz pierwszy w historii marki festiwal trwał dwa dni i przyciągnął rekordową publiczność. To także pierwsza edycja, która symbolicznie wyszła ‘out of Warsaw bubble’ – pokazując, że Maybelline NY Music Stories jest platformą otwartą na wszystkich, niezależnie od miejsca, z którego przychodzą.

