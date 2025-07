Festiwalowy look inspirowany Coachellą - stylizacje, które robią wrażenie

Zestaw dla niej to prawdziwa esencja letniego, swobodnego stylu. Krótkie szorty VAN GRAAF/LEVI'S z postrzępionym wykończeniem i efektem sprania pozwalają wyeksponować nogi i dodają całemu lookowi luzu. Elastyczny denim oraz kultowy fason sprawiają, że są one idealne na całodzienne koncertowe wydarzenia. W upalne dni tradycyjny top warto zastąpić trójkątnym stanikiem bikini np. VAN GRAAF/TOMMY HILFIGER. Model z granatowym wzorem na białym tle wykonany został z elastycznej mikrofibry, ma wyjmowane miseczki i wygodne wiązanie. Dzięki temu sprawdza się nie tylko podczas koncertów, ale i w trakcie relaksu nad wodą. Dla kobiet, które wolą bardziej zakrytą górę, alternatywą może być szary t-shirt VAN GRAAF/NOISY MAY z kontrastowym nadrukiem i frędzlami – bawełniany, przewiewny, a przy tym z charakterem i mocno w klimacie rebel girl. Całość uzupełnia denimowa kurtka typu katana od VAN GRAAF/HUGO BLUE, której oversizowy krój i wyrazisty print dodają charakteru.

i Autor: materiały prasowe Van Graaf

Festiwalowy styl w wersji męskiej również bazuje na denimowych klasykach, które zyskują nową energię. Jasnoszara męska kurtka dżinsowa VAN GRAAF/HUGO BLUE to ponadczasowy model, który sprawdza się jako warstwa wierzchnia w chłodniejsze wieczory. W połączeniu z białym t-shirtem od VAN GRAAF/NILS SUNDSTRÖM o luźnym kroju tworzy neutralną bazę, którą uzupełniają jasnoniebieskie jeansowe szorty VAN GRAAF/JACK&JONES z delikatnym spraniem i bielonym wykończeniem. Wygodne i uniwersalne – doskonałe do każdego rodzaju festiwalowego obuwia: od sneakersów po trampki czy sandały. Prosty t-shirt można jednak z łatwością zastąpić bardziej elegancką, ale nadal letnią – dzięki krótkim rękawom – koszulą w paski marki VAN GRAAF/CALVIN KLEIN JEANS. Kremowy model łączy ponadczasowy wzór z casualowymi elementami takimi jak kołnierzyk z klapami, naszywana kieszeń na piersi z logo marki i zaokrąglony dół.

i Autor: materiały prasowe Van Graaf

Nieodłącznym elementem stylizacji festiwalowych są dodatki. Beżowa czapka z daszkiem VAN GRAAF/NILS SUNDSTRÖM z haftem inspirowanym popularnym w tym sezonie drinkiem espresso martini to akcent z przymrużeniem oka, który jednocześnie chroni przed słońcem i uzupełnia stylizację. Bandany, apaszki i szale to akcesoria o nieprzemijającym znaczeniu – sprawdzą się jako ochrona głowy, chustka na szyję lub opaska na rękę. Model VAN GRAAF/CALVIN KLEIN w piaskowym lub antracytowym odcieniu w słynny monogram marki, wykonane z miękkiego modalu dodadzą lekkości nawet bardziej wyrazistym zestawom.

i Autor: materiały prasowe Van Graaf

Festiwalowy outfit nie może obyć się bez odpowiedniej torby. Dla kobiet idealnym wyborem będzie czarna torba na ramię VAN GRAAF/CALVIN KLEIN, wykonana z plisowanej, wytrzymałej sztucznej skóry, wyposażona w praktyczną komorę główną, zamykaną na sznurek, i długi metalowy łańcuszkowy pasek, stanowi udane połączenie funkcjonalności i stylu. Mężczyznom z kolei powinna przypaść do gustu praktyczna i pojemna torba typu nerka VAN GRAAF/HUGO – z przestronną komorą główną, regulowanym paskiem i przednią przegrodą na zamek. Takie rozwiązanie pozwala mieć najpotrzebniejsze rzeczy zawsze pod ręką, nie rezygnując z wygody podczas tańca i przemieszczania się między scenami.