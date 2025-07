Festiwalowy look od polskiej marki! Zachwyć się sobą tego lata

W rockowym stylu

Festiwalowa klasyka? Zdecydowanie rockowa stylizacja, w której główną rolę gra skóra! Nic nie oddaje buntowniczego ducha lata lepiej niż dobrze dobrana skórzana kurtka lub… skórzana kamizelka KAMDS-0007-2866 (cena: 549,90 zł). Dopasowana, nowoczesna i wygodna – nie potrzeba nic więcej. Możesz ją zestawić ze skórzanymi szortami z wysokim stanem SPODS-0042-5491 (cena: 379,90 zł), które stworzą spójny, prawdziwie festiwalowy look.

i Autor: materiały prasowe Ochnik

Postaw na wygodne obuwie

Wygoda to podstawa! W festiwalowym tłumie liczy się przede wszystkim komfort, ale nie musisz rezygnować ze stylu. Postaw na botki lub wygodne mokasyny. Nasze propozycje nie tylko świetnie wyglądają, ale też wytrzymają każdą pogodę i niejedną godzinę tańca.

i Autor: materiały prasowe Ochnik

Akcesoria, czyli kropka nad „i”

Stylizacja festiwalowa nie istnieje bez odpowiednich dodatków. Sięgnij po skórzaną nerkę lub plecak TOREC-0985-99 (cena: 169,90 zł) – praktyczne, a zarazem modne modele, które pomieszczą wszystkie niezbędne drobiazgi.

Dopełnieniem looku będą kapelusz z szerokim rondem lub bucket hat KADPT-0036-23 (cena: 89,90 zł), który doda luzu i ochroni przed słońcem.

Baw się modą!

Lato to idealna pora na modowe eksperymenty. Nie bój się łączyć skórzanych elementów z denimem czy dzianiną. Postaw na warstwowość, kontrasty i faktury.

Zainspiruj się i wyraź siebie z OCHNIK!

Moda festiwalowa to przestrzeń do zabawy i kreatywności. Niezależnie od tego, czy wybierasz się na koncert w plenerze, muzyczny maraton czy chill pod gwiazdami – z OCHNIK stworzysz look na każdą okazję!

i Autor: materiały prasowe Ochnik