Firm & glow – nowa jakość skóry po lecie

Przebarwienia, przesuszenie, utrata blasku czy bardziej widoczne zmarszczki – to najczęstsze urodowe „pamiątki” przywiezione z wakacji. Nawet jeśli pilnie podchodziłaś do ochrony przeciwsłonecznej, wysokie temperatury, morska bryza, wiatr i zmienne warunki atmosferyczne mogły wystawić skórę na niemałą próbę. Dlatego wraz z nadejściem jesieni warto postawić na świadomy rytuał, w którym znajdzie się miejsce na delikatne złuszczanie, intensywne ujędrnienie, regenerację, pielęgnację anti-age i – przede wszystkim – systematyczność.

NA WSTĘPIE

Delikatne złuszczanie to dobry pierwszy krok do odzyskania gładkiej, świeżej i pełnej blasku skóry. Usunięcie martwych komórek naskórka wygładza jego powierzchnię i przygotowuje cerę na kolejne etapy pielęgnacji. Warto wybierać formuły, które łączą skuteczne złuszczanie z dodatkowymi właściwościami pielęgnacyjnymi.

ZO Skin Health® EXFOLIATING POLISH wykorzystuje ultradrobne kryształki tlenku magnezu, które delikatnie usuwają martwe komórki naskórka, pozostawiając skórę gładszą i bardziej promienną. Formułę uzupełnia stabilna pochodna witaminy C, wspierająca rozświetlenie i wyrównanie kolorytu, oraz olejek z drzewa herbacianego. Masaż podczas aplikacji pozwala skutecznie wygładzić powierzchnię skóry, a jednocześnie przygotować ją na lepsze przyjęcie kolejnych produktów pielęgnacyjnych. To prosty sposób na szybki efekt świeższej, bardziej jednolitej cery.

WYPRÓBUJ: ZO Skin Health® EXFOLIATING POLISH, 345 zł/65 g.

EKSPERT I EKSPRES

Coraz dłuższe jesienne wieczory warto zarezerwować na pielęgnacyjne rytuały. Nie muszą być czasochłonne, by przynosiły skórze intensywną dawkę regeneracji i ujędrnienia. EISENBERG FIRMING REMODELLING MASK można stosować na kilka sposobów – jako ekspresowy zabieg przed ważnym wyjściem, element intensywnej kuracji lub stały rytuał pielęgnacyjny. Formuła z witaminami A i E, olejem z pestek winogron i ekstraktem z zielonej herbaty pomaga poprawić jędrność i elastyczność skóry, wygładzić jej powierzchnię oraz przywrócić cerze bardziej promienny wygląd.

Za działanie wspierające regenerację odpowiada autorska Formuła Trio-Molecular®, która pomaga reaktywować kluczowe funkcje skóry. Maska zapewnia również efekt liftingu i optycznego wygładzenia, dzięki czemu cera wygląda na bardziej wypoczętą i napiętą.

WYPRÓBUJ: EISENBERG FIRMING REMODELLING MASK, 425 zł/75 ml. Produkty EISENEBRG dostępne na wyłączność w perfumeriach Sephora i na sephora.pl.

ENIGMA DŁUGOWIECZNOŚCI

Skóra starzeje się nie tylko na powierzchni. Z czasem zachodzą w niej złożone procesy biologiczne, które wpływają na jej strukturę, jędrność, elastyczność i zdolność do regeneracji. Dlatego współczesna pielęgnacja anti-age coraz częściej stawia na wielowymiarowe działanie – od porannego ujędrnienia i wygładzenia po nocną regenerację i intensywne nawilżenie.

NUXE Merveillance LIFT The Exceptional Cream dzień i noc to krem o działaniu ujędrniającym, wygładzającym i nawilżającym. Jedna formuła została stworzona zarówno do porannej, jak i wieczornej pielęgnacji, dzięki czemu w jednym słoiczku zapewnia kompleksową troskę o skórę przez całą dobę. Zawiera 95% składników pochodzenia naturalnego, w tym niacynamid i ultrakorekcyjny olejek z mikroalg. Pozyskiwany z Chlorella Vulgaris olejek wspiera skórę w odbudowie jej struktury, wzmacniając połączenie skórno-naskórkowe odpowiedzialne za jej jędrność i młody wygląd. Pomaga wygładzić zmarszczki, poprawić jędrność oraz przywrócić skórze promienny, wypoczęty wygląd.

WYPRÓBUJ: NUXE Merveillance LIFT The Exceptional Cream dzień i noc, 248 zł/75 ml.

SKÓRA JAK… JAPOŃSKI JEDWAB

Ważnym elementem jesiennej pielęgnacji jest odbudowa i wsparcie bariery ochronnej skóry. To właśnie ona pomaga utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia, komfort oraz odporność na działanie czynników zewnętrznych. Warto więc sięgać po formuły, które łączą działanie przeciwstarzeniowe z intensywną pielęgnacją regenerującą.

YOSKINE AGE RITUAL Jedwabisty Krem Liftingujący zachwyca lekką, jedwabistą konsystencją i łączy działanie pielęgnacyjne z naturalnie wyglądającym efektem liftingu. Formuła zawiera CERAMIDE REPAIR COMPLEX™, czyli kompleks ceramidowo-peptydowy wspierający odbudowę bariery hydrolipidowej. Biomimetyczne ceramidy pomagają uzupełniać naturalne lipidy skóry, poprawiając jej komfort i ochronę przed przesuszeniem. Krem wspiera również poprawę jędrności i owalu twarzy, pozostawiając skórę miękką, wygładzoną i pełną zdrowego blasku. To propozycja dla tych, którzy jesienią chcą połączyć skuteczną pielęgnację anti-age z wyjątkowo przyjemnym, sensorycznym rytuałem.

WYPRÓBUJ: YOSKINE AGE RITUAL Jedwabisty Krem Liftingujący, 64,99 zł/50 ml.