FLIP™ play advanced - szczotka do włosów z technologią światła LED wspierającą zdrowie włosów i skóry głowy

Dzięki terapii światłem LED FLIP™ play advanced LED light hairbrush pomaga ograniczać łamliwość włosów, koi skórę głowy i rewitalizuje mieszki włosowe. Podczas gdy tradycyjne szczotki jedynie rozplątują pasma, nowy model łączy łatwe rozczesywanie z aktywną regeneracją, przywracaniem równowagi oraz wzmacnianiem. Wszystko w jednym kroku i natychmiast.

Ponadczasowy design urządzenia przywołuje poczucie komfortu, elegancji, a przede wszystkim jest odzwierciedleniem skuteczności technologii zastosowanej w tak wydawałoby się zwyczajnym przedmiocie jak szczotka. Elastyczne, strategicznie rozmieszczone włókna wykonane z TPEE (materiał, który łączy w sobie elastyczność i sprężystość gumy z wytrzymałością tworzywa sztucznego) płynnie suną po wszystkich typach włosów – od cienkich i prostych po gęste i kręcone – pozostawiając je gładkie i dokładnie rozczesane. Bez szarpania, bez ciągnięcia, bez bólu. FLIP™ play advanced LED light hairbrush stanie się sprzymierzeńcem w walce z puszeniem i elektryzowaniem się włosów. Zaawansowana powłoka antystatyczna wygładza pasma, jednocześnie podkreślając ich naturalny blask i miękkość.

Szczotka do włosów LED FLIP™ play advanced

Trzy długości fal, trzy rozwiązania

●Światło czerwone – wzmacnia osłabione włosy, stymulując głębsze warstwy skóry głowy i wspierając zdrowie mieszków włosowych. Sprzyja wzrostowi mocniejszych, bardziej odpornych pasm.

Światło niebieskie – równoważy i koi skórę głowy, pomaga w regulacji przetłuszczania oraz redukuje łuszczenie. Przywraca zdrowe środowisko skóry głowy, stanowiące idealną bazę dla silniejszych włosów.

Światło zielone – pobudza mikrokrążenie i transport składników odżywczych do mieszków włosowych, odżywiając i rewitalizując cebulki, co sprzyja wzrostowi zdrowych i gęstszych włosów.

Konstrukcja szczotki pozwala na schowanie włosia, dzięki czemu nie plącze się ono z innymi przedmiotami ani nie zbiera zanieczyszczeń.

Autor: Foreo/ Materiały prasowe

FLIP™ play advanced LED zwiększa również wchłanianie olejków i serum, równomiernie rozprowadzając je na całej długości włosów. Urządzenie oferuje imponujący czas pracy do 6 godzin, a jego w 100% wodoodporna, skandynawska konstrukcja pozwala stosować je zarówno na mokrych, jak i suchych włosach. Rekomendujemy używanie szczotki FLIP™ play advanced z naszym kosmetykiem LUNA™ Dual-Peptide Scalp Serum, które wzmacnia włosy, stymuluje mieszki włosowe i wspiera wzrost zdrowych włosów, regeneruje skórę głowy, uzupełniając utracone białka w komórkach, wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry głowy zapobiegając jej wysuszeniu i podrażnieniom. Serum reguluje wydzielanie sebum zarówno tłustej, jak i wysuszonej skóry głowy.

Za pośrednictwem aplikacji FOREO użytkownicy mogą korzystać z instrukcji krok po kroku, poznawać wskazówki dotyczące pielęgnacji urządzenia oraz dostosowywać ustawienia, aby stworzyć w pełni spersonalizowane doświadczenie.

W Polsce urządzenia i kosmetyki marek FOREO i FAQ™ są dostępne w sprzedaży w sklepach online:: douglas.pl, notino.pl, sephora.pl, westwing.pl, answear.com oraz foreo.com