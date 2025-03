Fokus na oczy – co warto wiedzieć o pielęgnacji skóry wokół oczu

Zrób to z za małymi spodniami, a powiększysz je nawet o jeden rozmiar w pasie. Spodnie idealnie dopasują się do Twojej sylwetki

Skóra wokół oczu – co warto o niej wiedzieć?

Skóra wokół oczu jest cieńsza i delikatniejsza niż w innych partiach twarzy, dodatkowo w okolicy oka mamy mniej gruczołów łojowych, co sprawia, że skóra jest bardziej podatna na niekorzystne działanie czynników zewnętrznych i szybciej ulega przesuszeniu. Problemy wynikające ze specyficznej budowy skóry wokół oczu pogłębiają się wraz z wiekiem, kiedy naturalnie spowalnia synteza białek podporowych, takich jak kolagen czy elastyna oraz kwasu hialuronowego. Efekt? Szybsza niż w przypadku innych partii twarzy utrata jędrności, wiotkość skóry oraz pogłębiające się zmarszczki. Procesów starzenia nie zatrzymasz, ale odpowiednią i regularną pielęgnacją możesz je znacznie opóźnić.

Beauty triki, które pomogą zachować skórę wokół oczu w dobrej kondycji

Dwuetapowe zmywanie makijażu

Dwuetapowe zmywanie makijażu pomoże dokładnie oczyścić skórę z resztek make-upu, nawet tego wodoodpornego i przygotuje skórę do dalszej pielęgnacji. Pamiętaj, zmywając makijaż wokół oczu – nie trzyj skóry. Tarcie skóry wacikami może wywołać podrażnienia, a nawet być przyczyną szybszego pojawienia się zmarszczek.

Nawilżająco-oczyszczająca pianka do mycia twarzy Go with the Flow, FaceBoom

Skutecznie zmywa pozostałości makijażu, normalizując i odświeżając skórę. Jej formuła zawiera silnie nawilżający kwas hialuronowy, sorbitol i betainę oraz prebiotyki, które wspierają mikrobiom, chroniąc skórę przed czynnikami zewnętrznymi.

i Autor: materiały prasowe FaceBoom

Tonizowanie – przywróć naturalne pH skóry

Używając toniku nie zapominaj o delikatnej skórze wokół oczu. Delikatny tonik lub hydrolat to krok, który po oczyszczeniu pomaga doprowadzić skórę do odpowiedniego pH. Wyjątkiem są toniki złuszczające z kwasami – w tym przypadku omijaj wrażliwą skórę oczu. Postaw na formuły ze składnikami nawilżającymi, kojącymi i rewitalizującym skórę.

myTONIC Nawilżający tonik all-in-one, MIYA Cosmetics

Tonizuje, odświeża, nawilża. Łagodzi podrażnienia, koi, przywraca komfort i blask. Jest łagodny dla skóry - nie wysusza, nie powoduje uczucia ściągnięcia. W jego składzie znajdziesz m.in. kwas hialuronowy, kwas mlekowy, betainę oraz hydrolat z kwiatów czarnego bzu i hydrolat z konopi.

i Autor: materiały prasowe MIya

Stosuj kosmetyki do pielęgnacji skóry wokół oczu

Skóra pod oczami różni się od tej w innych partiach twarzy, dlatego kremy do twarzy mogą być nieodpowiednie do delikatnej i cienkiej skóry wokół oczu. Ich formuły mogą być zbyt ciężkie, a składniki nieodpowiednie dla skóry pod oczami i na powiekach. Tutaj stosuj formuły przeznaczone do pielęgnacji skóry wokół oczu. Jeśli nie lubisz skomplikowanych rytuałów – zamiast kremu do twarzy wybieraj kosmetyki, które stworzono z myślą o pielęgnacji zarówno skóry twarzy, jak i skóry wokół oczu.

BEAUTY.lab Wygładzający krem pod oczy i na powieki, MIYA Cosmetics

Idealnie sprawdza się w codziennej pielęgnacji, zarówno rano, jak i wieczorem. Krem wypełnia zmarszczki wokół oczu, poprawia jędrność górnej powieki, wygładza i niweluje wiotczenie oraz wzmacnia barierę hydrolipidową cienkiej skóry okolic oczu. Jego bazę stanowi peptyd miedziowy i kompleks „naprawczy” 3% [ceramidy, masło shea).

i Autor: materiały prasowe MIYA

Dla kondycji skóry wokół oczu ważne jest też jak aplikujesz krem na skórę. Nakładaj go na dolną powiekę, okolice „kurzych łapek” oraz górną powiekę. Formułę aplikuj punktami i delikatnie wklepuj w skórę - nie wcieraj palcami.

Jeśli masz tendencję do zastojów limfy i opuchnięć w okolicy oka – wybieraj kosmetyki z kofeiną lub wyciąg z miłorzębu japońskiego, która usprawnia mikrokrążenie. Delikatne wykonywanie masażu w okolicach oczu również pomoże w stymulowaniu krążenia i przepływu limfy. Regularnie przeprowadzane pomogą w walce z „workami pod oczami”.