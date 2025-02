Kobiecość w pełnym rozkwicie. Piekne zapachy dla wszystkich pań

Ambassadora — zapach, który rozkwita na skórze

Ambassadora to perfumy stworzone dla kobiet, które cenią subtelność i klasę, a jednocześnie nie boją się podkreślać swojej osobowości. Nuty soczystych owoców i pikantnego różowego pieprzu otwierają kompozycję, prowadząc do kwiatowego serca i otulającej bazy z wanilii, drzewa sandałowego i cukru pudru.

Nuty zapachowe Ambassadory:

GŁOWA: mandarynka, różowy pieprz, jagoda, liście fiołka

SERCE: kwiat pomarańczy, frezja, jaśmin, drzewo kaszmirowe

BAZA: wetyweria, wanilia, drzewo sandałowe, piżmo, cukier pude

Zapachowy ogród Gisady — więcej niż perfumy

Perfumy to coś więcej niż zapach – to emocje zamknięte w butelce. Gisada od lat tworzy kompozycje, które wyrażają osobowość, podkreślają styl i przenoszą w świat niezapomnianych doznań. Nie bez powodu perfumy są jednym z najchętniej wybieranych prezentów na Dzień Kobiet – ich woń budzi wspomnienia, a dobrze dobrana kompozycja pozostaje w pamięci na dłużej niż kwiaty.Gisada zaprasza do odkrycia zapachów, które celebrują kobiecość w jej pełnym rozkwicie. Dzień Kobiet to doskonała okazja, by obdarować wyjątkową kobietę odrobiną luksusu i pozwolić jej otulić się aromatem, który dodaje pewności siebie.