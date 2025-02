Top 3 najpiekniejsze zapachy na wiosnę 2025 z Sephory. Aromaty, dzieki którym poczujesz słońce na skórze

Dodaję szczyptę sody do szamponu. To niesamowite, co dzieje się z moimi włosami. Domowy sposób na piękne włosy

Perfumy na wiosnę 2023. Top 3 zapachy z Sephory

Wiosną nie tylko przyroda budzi się do życia. W świecie perfum wiosna to czas kwiatowych i owocowych aromatów. Idealnie pasują one do wiosennych stylizacji i romantycznego nastroju. Wiosną rezygnujemy z ciężkich kompozycji zapachowych na rzecz lekkości i powabności. Wiosenne perfumy to swoista obietnica ciepłych wieczorów i spacerów skąpanych w słonecznych promieniach. W perfumeriach Sephora znajdziesz szeroki wybór idealnych zapachów. Sephora oferuje luksusowe zapachy, które nie tylko utrzymają się na skórze przez wiele godzin, ale także będą czymś więcej niż klasycznym dodatkiem. Zobacz, jakie perfumy z Sephory skradły nasze serca w tym sezonie?

YSL Beauty BLACK OPIUM EAU DE PARFUM GLITTER

Zapach ten otwiera się świeżą nutą gruszki, która kontrastuje z zieloną mandarynką pochodzącą z Włoch – składnikiem o najwyższej jakości, opracowanym specjalnie dla YSL Beauty. W sercu zapachu królują dwie pomarańcze: absolut kwiatu pomarańczy, który odsłania świeże i miodowe aspekty, oraz akord kwiatu pomarańczy. „Miałam okazję pracować z niezwykle cennym składnikiem – Ourika Natureprint® Orange Flower. Pozyskiwany jest on z Doliny Atlasu w Maroku, gdzie znajdują się Ogrody Ourika zaprojektowane przez Monsieur Saint Laurenta. Dzięki zastosowaniu technologii headspace udało się uchwycić naturalny aromat kwiatów pomarańczy prosto z drzewa w tych magicznych ogrodach. Zapach jest jednocześnie świeży, naturalny i bogaty, co czyni go niezwykle wartościowym elementem tej kompozycji” – dodaje Nathalie Lorson, Master Perfumer, Firmenich.

i Autor: materiały prasowe YSL

KAYALI VANILLA 28

Zapach VANILLA to prawdziwa rozkosz zmysłów, to arcydzieło wyrafinowanych niuansów. Miękki jaśmin miesza się z hojnymi nutami wanilii Madagaskaru, aby wydobyć słodki smak brazylijskiej fasoli tonka. Ambrowe nuty piżma, bursztynu, paczuli i brązowego cukru doskonale harmonizują, tworząc delikatną podstawę tego wspaniałego, drzewnego zapachu. Dostępny na wyłączność w Sephorze.

i Autor: materiały prasowe Sephora

VALENTINO Born in Roma Extra-Dose Donna

Intensywny zapach z wyrazistą nutą wanilii dla nowoczesnych i pewnych siebie kobiet Korzyści - Wyszukana kompozycja: kwiatowo-ambrowy zapach dla niej z nutami czarnej porzeczki, rumu i urzekającej wanilii - Wieczne miasto nocą: magia wieczornego Rzymu zamknięta w ekstrawaganckim flakonie - Stylowy flakon: intensywnie różowe szkło z rockowymi zdobieniami w formie ćwieków Co sprawia, że ten produkt jest wyjątkowy? Flakon w intensywnym odcieniu różu, ozdobiony kultowymi ćwiekami Rockstud, kryje w sobie zapach stworzony dla energicznych i pewnych siebie kobiet. Ta wyjątkowa woda perfumowana, inspirowana tajemniczą atmosferą Rzymu po zmroku, otwiera się zmysłową nutą czarnej porzeczki, przechodząc w głęboki akord rumu. Uzupełnieniem kompozycji jest wanilia o pogłębionej intensywności, nadająca zapachowi głębi i magnetycznego uroku