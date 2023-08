Fotoprotekcja na poziomie DNA. Jak wybierać kremy z SPF?

Widziałaś czerwoną bransoletkę na nadgarstku u innej kobiety? To ważny symbol. Sprawdź, co oznacza

Linia Sesderma REPASKIN zapewnia ochronę przeciwsłoneczną na poziomie DNA. Wykorzystana w formułach dermokosmetyków technologia SHIELD-SYSTEM, zawiera enzymy naprawiające DNA i efektywnie neutralizujące fotouszkodzenia. Jej celem jest zapobieganie nowotworom skóry, powstającym wskutek mutacji genów.

SHIELD-SYSTEM:

Filtry fizyczne i chemiczne oraz ochrona IR

Antyoksydanty – pterostilben, ekstrakt z zielonej herbaty -

Enzymy naprawcze – SES-fotoliasa, SES-endonukleaza, SES-oxoguanina

Ponadto skuteczność REPASKIN w ochronie przed promieniami UV zapewnia filtr fizyczny − dwutlenek tytanu. Filtr ten stanowi warstwę ochronną, fizycznie odbijając promienie słoneczne, chroniąc przed ich przenikaniem do skóry. Ze względu na swoje mineralne pochodzenie oraz stosowanie w formie nanocząsteczek stanowi idealne rozwiązanie dla skóry wrażliwej, delikatnej i atopowej. W formule produktów zastosowano także filtry chemiczne mające za zadanie pochłaniać promieniowanie UVA i UVB.

Sesderma słucha tego co mówi skóra, a ta lubi otulające i lekkie konsystencje, niemal niewyczuwalne. Idealne na cały rok, także po zabiegach medycyny estetycznej!

NOWOŚĆ 2023

SESDERMA REPASKIN SILK TOUCH COLOR FOTOPROTECTOR SPF50

KOLORYZUJĄCY FOTOPROTEKTOR SŁONECZNY O JEDWABISTYM WYKOŃCZENIU

Ten krem koloryzujący to liposomowy fotoprotektor do twarzy, który chroni przed promieniowaniem UV i zwalcza uszkodzenia posłoneczne. Dzięki zawartości filtrów chemicznych jest dostosowany do każdego rodzaju skory i każdego fototypu. Innowacyjna technologia SHIELD-SYSTEM, nie tylko chroni, ale też zapobiega uszkodzeniom komórkowym i zwalcza fotostarzenie. Nowa, innowacyjna konsystencja, jedwabista w dotyku, niewidoczna na skórze. Wyrównuje koloryt.

Sposób aplikacji: codziennie rano na oczyszczoną skórę twarzy, a także zawsze 30 minut przed bezpośrednią ekspozycją na słońce. Podczas przebywania na zewnątrz powtarzaj aplikację co 2-3 godziny.

NOWOŚĆ 2023

SESDERMA REPASKIN TRANSPARENT SPRAY FOTOPROTECTOR SPF 50+

Transparentny liposomowy fotoprotektor słoneczny o wysokim stopniu ochrony SPF 50 w aerozolu, chroni i zwalcza uszkodzenia wywołane przez promieniowanie słoneczne. Trójpoziomowa ochrona – technologia SHIELD – SYSTEM, zawartość filtrów fizycznych i chemicznych – chroni przed poparzeniami i zaczerwienieniem skóry wywołanymi przez ekspozycje na słońce. Transparentny, nie powoduje błyszczenia skory.

Sposób aplikacji: bezpośrednio na skórę lub najpierw na dłoń, z odległości około 5-10 cm. Wmasuj, aż do całkowitego wchłonięcia produktu. Aplikację powtarzaj przynajmniej co dwie godziny, przy dłuższej ekspozycji na słońce lub po pływaniu i/lub suszeniu za pomocą ręcznika.

POZNAJ POZOSTAŁE PRODUKTY LINII REPASKIN

SESDERMA REPASKIN FOTOPROTECTOR SPF 50+ KREM

Krem do twarzy SPF 50 do twarzy to produkt, który dzięki zastosowaniu filtrów najnowszej generacji zapewnia ochronę przed szkodliwym promieniowaniem UV, naprawiając jednocześnie uszkodzenia DNA na poziomie komórkowym. Zawarte w produkcie enzymy naprawcze oraz fotoliazy w kontakcie ze światłem ulegają aktywacji i w skuteczny sposób wnikają do najgłębszych warstw skóry. W REPASKIN Fotoprotector SPF50 zastosowano formułę Dry Touch, tzn. suche emolienty. Te pełnią funkcję nawilżającą – tworzą na powierzchni skóry „film”, który zapobiega utracie wody oraz stabilizuje działanie filtrów mineralnych. REPASKIN Fotoprotector doskonale rozprowadza się i wchłania, nie obciążając skóry ani nie powodując działania komedogennego (odpowiedzialnego za powstawanie zaskórników, blokowanie porów skóry). Jest również dobrze tolerowany przez osoby z cerą mieszaną. Wszystko to sprawia, że REPASKIN Fotoprotector idealnie nadaje się zarówno do codziennego użytku, np. pod makijaż, jak i na plażę.

SESDERMA REPASKIN FOTOPROTECTOR SPF 50+ DO CIAŁA

Sesderma REPASKIN Fotoprotector SPF 50 do ciała dzięki zawartości enzymów naprawczych oraz fotoliazy, zapewnia silną ochronę przeciwko działaniom szkodliwych promieni słonecznych. Działa w najgłębszych warstwach skóry, wspomagając naprawę uszkodzeń na poziomie DNA. Filtry fizyczne, chemiczne oraz enzymy naprawcze zapewniają skuteczną ochronę i regenerację, co znacząco przyczynia się do zdrowego i młodego wyglądu skóry całego ciała. Dzięki lekkiej i nietłustej formule produkt szybko się wchłania, nie pozostawiając nieprzyjemnego uczucia na skórze. Stanowi produkt dostosowany do codziennego użytkowania, by dbać o kondycję skóry w najwyższym stopniu. Jego działanie przeciwstarzeniowe, zapewniające elastyczność i jędrność skóry na długie lata, umożliwia obecność antyoksydantów, takich jak zielona herbata, ergotioneinę oraz ostropest plamisty. Te składniki, stanowiące eliksir wiecznej młodości wzbogacają formułę, by dostarczyć ciału jak najwięcej. Regularne stosowanie, w szczególności 30 minut przed bezpośrednią ekspozycją na słońce oraz co 2-3 godziny podczas przebywania na zewnątrz zapewni najlepsze, długotrwałe efekty.

SESDERMA REPASKIN SPRAY DLA DZIECI SPF 50+

Wysoki poziom ochrony Sesderma REPASKIN Spray dla dzieci SPF 50+ zapewnia odpowiednią ochronę przed uszkodzeniami słonecznymi wrażliwej i delikatnej skóry dzieci. Połączenie filtrów fizycznych i chemicznych zapewnia odpowiednią ochronę dla najbardziej wymagającej i podatnej na podrażnienia skóry. Ten wodoodporny dermokosmetyk w sprayu jest szczególnie polecany dla aktywnych dzieci, korzystających z uroków lata. Technologia SHIELD-SYSTEM, zawierająca enzymy naprawcze DNA skutecznie neutralizuje fotouszkodzenia oraz pomaga w zapobieganiu powstania nowotworów skóry. Formuła została wzbogacona o kompleks antyoksydacyjny, pomagający w walce z uszkodzeniami powstałymi przez wolne rodniki. Aloes i ceramidy mają działanie kojące i łagodzące, co zwiększa komfort stosowania, przynosząc uczucie ulgi podczas aplikowania. Produkt zawiera hipoalergiczne substancje zapachowe, bez konserwantów i alkoholu. Nie zawiera oktokrylenu. Dla najlepszych efektów stosowania produkt należy obficie nanieść na skórę 30 minut przed bezpośrednią ekspozycją na słońce, a aplikację powtarzać co 2 godziny w przypadku przedłużonej ekspozycji na słońce lub wytarcia ręcznikiem po kontakcie z wodą

i Autor: Materiały prasowe Sesderma