Francuska nowoczesność w duecie z ponadczasową klasyką UNIQLO i COMPTOIR DES COTONNIERS

Nowoczesne fasony w wyrafinowanej palecie barw

Kolekcja zawiera sześć elementów garderoby damskiej, oferując nowoczesne, pudełkowe kroje, które z łatwością można ze sobą łączyć. Propozycje z grubego sztruksu jak spodnie, kurtki i minispódnice oddają kwintesencję francuskiego stylu i doskonale sprawdzą się w codziennych stylizacjach. Dzianiny wykonane zostały z najwyższą starannością, zarówno pod względem materiału jak i formy, tworząc prostą ale wyrafinowaną sylwetkę. W palecie kolorystycznej dominują granat, złamana biel, głęboka czerwień, leśna zieleń oraz czekoladowy brąz.

i Autor: materiały prasowe UNIQLO

