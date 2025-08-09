Francuska nowoczesność w duecie z ponadczasową klasyką UNIQLO i COMPTOIR DES COTONNIERS

Marka UNIQLO ogłasza premierę kolekcji zaprojektowanej we współpracy z COMPTOIR DES COTONNIERS na sezon Jesień/Zima 2025, która trafi do sprzedaży 12 września. Kapsułowa kolekcja powstała w Paryżu, z dbałością o wysokiej jakości materiały i starannie dobrane kolory.

Nowoczesne fasony w wyrafinowanej palecie barw

Kolekcja zawiera sześć elementów garderoby damskiej, oferując nowoczesne, pudełkowe kroje, które z łatwością można ze sobą łączyć. Propozycje z grubego sztruksu jak spodnie, kurtki i minispódnice oddają kwintesencję francuskiego stylu i doskonale sprawdzą się w codziennych stylizacjach. Dzianiny wykonane zostały z najwyższą starannością, zarówno pod względem materiału jak i formy, tworząc prostą ale wyrafinowaną sylwetkę. W palecie kolorystycznej dominują granat, złamana biel, głęboka czerwień, leśna zieleń oraz czekoladowy brąz.

