Francuzki po 50. mają te rzeczy w swojej szafie. Dzięki nim Paryżanki wyglądają zawsze pięknie i młodo

Jak się ubierać po 50.? Czego nie nosić po 50,? Jakie kolory odmładzają, a jakie postarzają po ukończeniu 50. roku życia? Wiele kobiet zadaje sobie takie pytania zaraz po urodzinach, jednak warto pamiętać, że wiek to tylko liczba i owszem, może nie zawsze pasują nam bluzki odsłaniające pępek, ale ogólnie nosić możemy te same ubrania co przed pięćdziesiątką. Jednak bez względu na wiek warto stawiać na klasykę i ubrania, które przetrwają lata. Dokładnie takich zasad trzymają się Francuzki.