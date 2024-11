Gap i Cult Gaia celebrują piękno i moc współczesnej bogini

Znana z unikatowych projektów, które mają przetrwać próbę czasu, marka Cult Gaia tworzy prawdziwe modowe dzieła sztuki, które są jednocześnie funkcjonalne na co dzień. Założona w 2012 roku przez Jasmin Larian Hekmat marka, wnosi do ikonicznych modeli Gap swoje subtelne podejście do designu, inspirowane naturą i kobiecością.

- Kolekcja z Cult Gaia to nowoczesne spojrzenie na ikony Gap. Stworzona została we współpracy z partnerem, który podziela nasze podejście do detali. - powiedział Mark Breitbard, President & CEO Gap. - Każdy element został stworzony z wyjątkową precyzją. Mamy nadzieję, że te doskonałe projekty i świeże kroje zostaną z naszymi klientami na zawsze.”

Gap × Cult Gaia pielęgnuje pewność siebie i podkreśla indywidualność. Od eleganckiej odzieży wierzchniej po sukienki mini, kolekcja wprowadza nowoczesne elementy, takie jak łańcuszki i złote elementy do klasycznych projektów, wykonanych z luksusowych tkanin. Wyróżniające się elementy kolekcji to denimowy gorset, dopasowane skórzane spodnie, klasyczna koszula bez pleców oraz płaszcz z wegańskiego futra.

Gap wprowadza również swój charakterystyczny łukowy logotyp, który został przekształcony w napis „GAIA”, który pojawia się na czapce z daszkiem oraz krótkiej bluzie, co odzwierciedla współpracę obu marek.

Kampania promująca kolekcję, wyreżyserowana przez siostry Louise i Marię Thornfeldt, ukazuje modelkę i aktorkę Tinę Kunakey, w towarzystwie Kristiny Byerley, Kelly Lim, Irene Law i Christen Rhule. Jest ona hołdem dla piękna współczesnej bogini, na cześć której nazwano markę Cult Gaia.

- Nowa interpretacja klasyków Gap z perspektywy Cult Gaia była niesamowitą podróżą. Współpraca połączyła dwie unikalne, kreatywne siły, dodając nonszalancji oraz artystycznego akcentu ikonom amerykańskiego brandu. - mówi Jasmin Larian Hekmat, założycielka i projektantka Cult Gaia. - Każdy element tej kolekcji został starannie zaprojektowany, aby inspirować do kreatywności, poprzez unikatową i ponadczasową synergię sztuki z funkcjonalnością.

