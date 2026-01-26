Gdy męska moda łączy się z fantazją. Alexander Skarsgård w looku od COS na Sundance Film Festival

W dzisiejszym świecie mody męskiej coraz częściej obserwujemy odwrót od sztywnych, tradycyjnych garniturów na rzecz bardziej swobodnych, ale wciąż eleganckich zestawów. Wybór Alexandra Skarsgårda idealnie wpisuje się w ten trend, pokazując, że klasyka może iść w parze z nowoczesnością i komfortem. Coraz więcej mężczyzn ceni sobie ubrania, które łączą wysoką jakość wykonania z funkcjonalnością, pozwalając na wyrażenie indywidualnego stylu bez rezygnowania z wygody. To podejście do mody, które promuje świadome wybory i inwestowanie w ponadczasowe elementy garderoby.

W minioną sobotę uznany aktor Alexander Skarsgård pojawił się na premierze swojego najnowszego filmu Wicker w pełnym looku COS. Uszyty na miarę w londyńskim, wewnętrznym atelier COS, zestaw składa się z perfekcyjnie wykonanej koszuli z włoskiej wełny oraz wełnianych spodni smokingowych z wysokim stanem, wyróżniających się plisowanymi, zwężanymi nogawkami. Stylizację, przygotowaną przez Harry’ego Lamberta, dopełniają dwa paski - jeden wykonany z wysokiej jakości włoskiej skóry o ziarnistej fakturze, drugi w nowoczesnym designie z podwójną klamrą. Mokasyny typu penny loafer nadają całości współczesnej lekkości.

Męska kolekcja COS jest dostępna w sklepach stacjonarnych oraz online.

Akcesoria noszone przez Skarsgårda:

  • Grained-leather belt
  • Double-prong leather belt
  • Rubbed-leather loafers
