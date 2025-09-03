Gdy zapach staje się drugą skórą! Najgorętsza premiera perfumy tego sezonu! Warto było czekać

Inspiracją do stworzenia zapachu była chwila radości, jaką daje smakowanie francuskiego ciastka – połączenie słodkiej wanilii Bourbon z Madagaskaru, jaśminu pochodzącego z renomowanego Domaine de la Rose w Grasse oraz kremowego białego piżma tworzy harmonijną, miękką i otulającą kompozycję. Za stworzenie La vie est belle Vanille Nude odpowiadają dwaj uznani perfumiarze – Anne Flipo i Dominique Ropion. Połączenie ich talentu zaowocowało kompozycją, która łączy klasyczną elegancję z nowoczesną świeżością. Kremowa, otulająca nuta zapachu utrzymuje się na skórze do 5 godzin1, zapewniając zmysłową, a jednocześnie delikatną aurę. Anne Flipo podkreśla, że ten zapach „tworzy intymną więź między kompozycją a skórą, ukazując bardziej sensoryczną wizję. Nuty są zmysłowe, otulające i uwodzicielskie, a tekstura kremowa”. Ten zapach odkrywa swoje prawdziwe oblicze dopiero w kontakcie ze skórą, stając się indywidualnym dopełnieniem – to nosząca go osoba jest jego najważniejszym składnikiem, co czyni go wyjątkowo osobistym i intymnym.

Flakon La vie est belle w nowej odsłonie pokryty jest delikatnym, różowo-nude lakierem, który podkreśla prostotę i elegancję zapachu. Charakterystyczny kształt flakonu oraz ikoniczny kryształowy „uśmiech” pozostają symbolem radości, lekkości i optymizmu.

W kampanii reklamowej zapachu występuje Julia Roberts, a za reżyserię odpowiada laureat Oscara Damien Chazelle. Film pokazuje naturalną, spokojną i autentyczną stronę aktorki, podkreślając pozytywne emocje i lekkość nowej kompozycji. Zapach jest dostępny w pojemnościach 10 ml, 30 ml, 50 ml oraz 100 ml.

