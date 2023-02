Gen Z i G-SHOCK stworzeni by łamać konwenanse. Wspólnie.

Pokolenie Z zmieniło zasady rynkowej gry i to w każdym aspekcie życia. Oczekują szacunku od pracodawców, szczęścia w pracy, autentyczności od marek, głębokich relacji i prawdziwości w codziennych chwilach. Twardo trzymają się swoich zasad, a tą najważniejszą jest… brak zasad.

Dlatego też pokolenie Z by wyrazić siebie, nie potrzebuje dziś żadnej marki. Jednak jeśli jakieś wybiera to tylko te, które rozumieją jej przedstawicieli, które same łamią zasady i wyróżniają się na tle innych. Tak jak G-SHOCK, który w tym roku obchodzi 40 lecie.

Zegarek, który wchodząc na rynek wyprzedzał swoje czasy i zmieniał zasady gry. Swoją niepowtarzalnością niektórych szokował, innych zachwycał. Jego twórca Kikuo Ibe chciał stworzyć produkt ponadczasowy, również ze względu na swoją ważną cechę — wytrzymałość. On sam zepsuł swój pamiątkowy zegarek po ojcu, dlatego chciał dać kolejnym pokoleniom produkt, który wytrzyma niemal wszystko.

G-SHOCK w najnowszej odsłonie kampanii marketingowej pod hasłem #BuiltDifferent przypomina o swoich korzeniach. Marki, która daje wyraz indywidualnemu iniepokornemu charakterowi, która wyrasta z kultury streestyle’u i streetart’u, która pozwala wyrażać siebie.

Kampania promuje najnowszą linię zegarków GA-2100 G-SHOCK. To produkty ultraodporne na uszkodzenia, wodoszczelne do 200 m głębokości i wstrząsoodporne. Gruba, charakterystyczna dla G-SHOCK koperta, została w tym przypadku zastąpiona znacznie cieńszą — w niektórych modelach to nawet 11,8 mm. To zegarek idealny dla pokolenia, któremu trudno dotrzymać kroku.

„Tworząc G-SHOCK chciałem skierować do innych przesłanie, w którym zachęcam do tego, aby ludzie pielęgnowali swoje przekonania, nawet jeśli sprzeciwiają się czasom, w których żyją” — mówi twórca marki, inżynier Kikuo Ibe. To właśnie te wspólne wartości dla G-SHOCK i Gen Z pozwalają im wspólnie kreować nową rzeczywistość

i Autor: Materiały prasowe G-SHOCK

