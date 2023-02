Kosmetyczne nowości na wiosnę 2023. W tym sezonie postaw na pielęgnację i pełny blask

PIXI - KOREKTOR W KREDCE CC

Skoncentrowany korektor w kredce, dostępny w 2 rozświetlających odcieniach, jest następcą naszego kultowego ulubieńca Correction Concentrate − znanego jako korektor Pixi „ 8 hr Sleeps ” w słoiczku . Bogato skoncentrowana oraz pobudzająca formuła doskonale odżywia skórę ze względu na zawartość wosków roślinnych, które mają działanie wygładzające . Produkt błyskawicznie neutralizuje cienie wokół oczu rozjaśniając i ożywiając cerę . Tę łatwą w użyciu formułę, można nakładać zarówno jako pojedynczą warstwę lub warstwowo dla uzyskania efektu odświeżenia i gładkiego wykończenia . Aksamitna tekstura kredki zapewnia łatwą i precyzyjną aplikację . Bright Undereye – Soft Peach to odcień do karnacji jasnych, natomiast Bye Undereye Revitalising Apricot to propozycja dla ciemniejszych odcieni skóry.

i Autor: Materiały prasowe PIXI

BENEFIT COSMETICS - linia pielęgnacyjna PORE CARE

Gdybyśmy byli pozbawieni porów nie bylibyśmy w stanie produkować sebum, co prowadziłoby do skrajnego wysuszenia i pękania skóry. Brak porów oznacza także zaburzoną regulację temperatury, która jest niezbędna do normalnego funkcjonowania! Pory są KLUCZOWE dla naszej skóry i zdrowia. Dlatego właśnie teraz nadszedł czas na rewolucje - to koniec z ukrywaniem, walczeniem z porami!

W skład komplementarnej linii produktów wchodzą:

- ten lekki olejek o jedwabistej konsystencji robi wszystko to, czego oczekujesz od produktu tego typu - szybko rozpuszcza makijaż, oczyszcza zatkane pory i pozostawia skórę odżywioną. Pory są oczyszczone, a skóra nie jest obciążona. The POREfessional Tight ’N Toned - Tonik Z Kwasami AHA+PHA Oczyszczający Pory - spraw, że Twoje pory będą niewidoczne z innowacyjną formułą toniku w piance! Ta wyjątkowa konsystencja jest niewyczuwalna na skórze, szybko się wchłania i wygodnie aplikuje palcami - nie musisz używać jednorazowych wacików! Kwasy AHA są dobrze zbalansowane przez PHA dla delikatnego złuszczenia skóry i widocznego zminimalizowania porów. Pory wyglądają na mniejsze, a skóra na gładszą od pierwszego użycia i pozostają takie na dłużej.

BIELENDA - UJĘDRNIAJĄCE PEPTYDY

Wraz z wiekiem nasza skóra przestaje produkować potrzebne jej ilości kolagenu. To białko, które jest swoistym budulcem łączącym komórki Jest jednym ze składników budujących kości, chrząstki, naczynia krwionośnie oraz rogówki oczów. Dobrym rozwiązaniem jest suplementowanie kolagenu oraz stosowanie go w kosmetykach. Marka Bielenda ma w swojej ofercie wyjątkową kolekcję Ujędrniające Peptyty, która zawiera w swoim składzie botaniczny kolagen, który stymuluje produkcję nowego kolagenu w skórze, co ma wpływ na poprawę jej struktury i sprężystości. Wzmacnia włókna kolagenowe osłabione procesem starzenia, co skutkuje lepszym napięciem skóry. Dodatkowo zawarte w składzie peptydy stymulują pracę skóro oraz zmniejszają widoczność zmarszczek. To także jedna z niewielu kolekcji kosmetyków, gdzie znajdziesz krem dla kobiet po 80-tce.

i Autor: Materiały prasowe Bielenda