Ten boski puder nada Twojej skórze aksamitną gładkość i sprawi, że każda zmarszczka będzie wygładzona. Idealny dla każdego typu cery

Jak puder podbił świat

Historia pudru do twarzy sięga czasów starożytnych, co jest dowodem na to, że jest to jeden z ważniejszych kosmetyków w makijażu. Nie daje on tak spektakularnie widocznych efektów jak tusz do rzęs lub eyeliner, ale to właśnie ten mały gagatek sprawia, że nasza skóra nie wyświeca się, ale jest pełna blasku tam gdzie powinna, dodatkowo puder do twarzy rewelacyjnie przedłuża trwałość makijażu. Już w zmierzchłych czasach antycznych kobiety chcąc dodać sobie urody stosowały przedziwne substancje, które miały działać jak dzisiejsze pudry. Używano między innymi: ołowianego pyłu, kredy, różnych rodzajów mąki, a także zmiażdżonych pereł. Pierwszą fabryka produkująca puder była francuska manufaktura "Houbigant", która powstała w 1750 roku. Co ciekawe, marka ta istnieje do dziś, a wiele osób zna ja pod ich nową nazwą - Bourjois.

Dzisiaj, puder to jeden z ważniejszych kosmetyków w makijażu. Żaden make-up nie może się bez niego obejść. Stanowi on idealne wykończenie całego makijażu, ale również wzmacnia jego trwałość i poprawia komfort noszenia. Od kilku sezonów hitem są pudry sypkie. Rodzajów ich aplikacji jest kilka, najpopularniejszy to nałożenie niewielkiej ilości produktu dużym puchatym pędzlem w okolice, które w ciągu dnia lubią się wyświecać, czyli pod na strefę "T" - czoło i nos oraz pod oczami (wzmacniamy w ten sposób działanie korektora). Inną popularną techniką jest tak zwany baking - jest to nałożenie dużej ilości pudru i po pewnym czasie (kiedy kosmetyk zdąży "wejść" w skórę) pozbycie się nadmiaru. Pudry sypkie można także aplikować wilgotną gąbeczką do makijażu.

Matujący puder Bobby Brown z Notino

W ofercie Notino znajdziesz wiele hitowych pudrów. Notino oferuje zarówno te klasyczne wersje prasowane, jak i pudry sypkie, które w ostatnim czasie zdominowały rynek. Jedną z propozycji dostępnych w Notino jest puder kultowej marki Bobby Brown. Sheer Finish Loose Powder Relaunch od Bobby Brown to uniwersalny puder matujący. Idealnie przedłuża on trwałość makijażu, a przy tym nie podkreśla suchych skórek. Sprawdzi się on także w przypadku cer dojrzałych. Dzięki swojej drobno zmielonej formule bosko wygładza skórę zapewniając jej efekt photoshopa. Co ciekawe, puder Bobby Brown z Notino cudownie wygładza pory i maskuje wszelkie niedoskonałości.

Jego aplikacja jest bardzo przyjemna i nie powinna sprawiać Ci trudności. Puder aplikuje się praktycznie sam. Nie powstają plamy, nie ściera podkładu twarzy. Sprawdzi się zarówno w klasycznej aplikacji pędzlem, jak i w bakingu. Skóra będzie zmatowiona, jednak nie będzie to ciężki i przytłaczający efekt. Puder Sheer Finish Loose Powder Relaunch do Bobby Brown kupisz w Notino 231,40 zł.

