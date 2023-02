Makijażowy niezbędnik w Twojej kosmetyczce. Jedni mają ich dziesiątki, a inni kilka sztuk

Dlaczego pędzle zrewolucjonizowały świat makijażu?

Aplikacja niektórych kosmetyków placami nie jest niczym złym i do dzisiaj jest praktykowana. Niektórzy są zdania, że produkty takie jak podkład, warto przez nałożeniem na skórę nieco rozgrzać na palcach. Jednak już od wielu lat prawdziwym kosmetycznym niezbędnikiem stały się pędzle do makijażu. Przede wszystkim ułatwiły one proces aplikacji niektórych kosmetyków. Sprawiły też, że makijaż zaczął wyglądać lepiej. Kto nie pamięta słynnych pacynek dodawanych, na przykład do cieni do powiek. Były one nie tylko złej jakości, ale i również nakładały cień nierównomiernie i brakowało im precyzji. Dzisiaj nikt nie wyobraża sobie rozświetlania twarzy, czy aplikacji różu jedyne puszkami i rękoma.

Jakie pędzle do makijażu warto stosować?

Niezależnie, czy jesteś prawdziwą pędzlową maniaczką i masz ich w swoich zbiorach dziesiątki, czy poszukujesz bazowego zestawu pędzli, który sprawdzi się w wiele makijażach, to zdecydowanie powinnaś zainteresować się ofertą sklepu Notino. Sieć posiada w swojej ofercie dziesiątki zestawów pędzli, idealnie dla każdego. Naszym zdaniem zestaw pędzli to najlepszy wybór. Od razu otrzymasz kilka sztuk pędzli, które sprawdzą się podczas najpopularniejszych technik makijażowych. Zarówno dla profesjonalistów, jak i totalnych amatorów polecamy zestaw pędzli Notino "Grace Collection Make-up brush set with cosmetic bag". To wyjątkowa kolekcja 5 pędzli wraz z przepiękną i elegancką kosmetyczką, która sprawdzi się podczas niejednej podróży. .

i Autor: Karolina Januszek Pędzle Notino

Jeżeli jesteś osobą początkującą to w zestawie Notino "Grace Collection Make-up brush set with cosmetic bag" znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do wykonania dziennego makijażu. Jeśli zaś jesteś miłośnikiem makijażu to doskonale wiesz, że dobrych pędzli nigdy za dużo. W zestawie Notino znajdziesz:

okrągły pędzel do cieni do powiek - jest on idealnie przycięty i sprawdzi się podczas blendowania i rozcierania cienie. To must have podczas tworzenie smokey eye.

- jest on idealnie przycięty i sprawdzi się podczas blendowania i rozcierania cienie. To must have podczas tworzenie smokey eye. płaski pędzel do cieni do powiek - ten model doskonale sprawdzi się podczas aplikowania cieni na mokro lub przyklejania błysków na powieki.

- ten model doskonale sprawdzi się podczas aplikowania cieni na mokro lub przyklejania błysków na powieki. płaski pędzel do podkładu - idealny jako klasyczny pędzel do podkładu. Możesz go stosować również podczas konturowania na mokro. Aplikacja kremowego bronzera stanie się będzie precyzyjna i nie zrobisz sobie plam na skórze.

- idealny jako klasyczny pędzel do podkładu. Możesz go stosować również podczas konturowania na mokro. Aplikacja kremowego bronzera stanie się będzie precyzyjna i nie zrobisz sobie plam na skórze. pędzel do bronzera / rozświetlacza - wszyscy kochamy błyski. Ten pędzel cudownie przeniesie produkt na Twoją skórę nie wytrącające jego rozświetlającego efektu wow.

- wszyscy kochamy błyski. Ten pędzel cudownie przeniesie produkt na Twoją skórę nie wytrącające jego rozświetlającego efektu wow. pędzel do pudru - klasyka wśród pędzli. Dzięki niemu zaaplikujesz zarówno puder prasowany, jak i sypki. Dzięki miękkości włosa produkt dobrze osiądzie na skórze zapewniając jej efekt photoshopa.

Całość zamknięta jest w aksamitnej kosmetyczce, która sama w sobie przyciąga wzrok. Pędzle Notino są bardzo miękkie, a włosie nie wypada. Aplikacja kosmetyków staje się prostsza i bardziej intuicyjna.

i Autor: Karolina Januszek Notino

i Autor: Karolina Januszek Notino