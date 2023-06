Genialny kosmetyk zniweluje opuchliznę i cienie pod oczami. Za mniej niż 30 zł pozbędziesz się obrzęku ze skóry i sprawisz, że cera rozpromienieje jak u nastolatki

Lato to prócz słońca i wody także komary, kleszcze i meszki. Nie ma wakacje bez porządnego spray na owady. MOSQUITO SOS to letni niezbędnik, który pomoże w walce z komarami i kleszczami. To między innymi spray ochronny oraz żel łagodzący ukąszenia. Sprawia on, że przestajemy się drapać, a odczyny szybciej znikają.

Mając na uwadze dobrostan zwierząt, marka LUSH zaangażowała się w kampanię JEDNYM GŁOSEM realizowaną przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki w ramach projektu “Zakończmy Epokę Klatkową”, którego celem jest zebranie jak największej liczby podpisów Polek i Polaków pod petycją wzywającą Ministra Rolnictwa do poparcia zakazu hodowli klatkowej w UE. Kupując wybrane produkty LUSH Z serii Charity Por wspierasz ich akcje charytatywne, a cały dochód ze sprzedaży tych produktów (minus podatek VAT) przekazywany jest na wybrane fundacje.

Latem nie ma nic przyjemniejszego niż orzeźwiający chłód. Dotyczy to również kosmetyków. Kolekcja HYALURON ICE od marki Perfecta to połącznie dwóch przyjemnych rzeczy - pielęgnacyjnego nawilżenia kwasu hialuronowego oraz chłodu z zamrażarki. Kosmetyki te możesz schłodzić przed użyciem właśnie w zamrażarce. Sprawią one, że skóra będzie nawilżona, a opuchnięcia i obrzęki zminimalizowane.

Marka Sielanka posiada w swojej ofercie kosmetyk, który sprawdzi się każdemu. SIELANKA MAKI to uniwersalny produkt dla każdej skóry. - Krem zaprojektowany z myślą o skórze suchej, odwodnionej, a także wrażliwej. Dzięki zawartości ekstraktu z kwiatów czerwonego maku, działa nawilżająco. Wpływa na odbudowę funkcji barierowych naskórka - czytamy w opisie produktu na stronie Hebe.

HAIR COACH od Bielendy to prawdziwy trener dla Twoich włosów. Wzmacniająca wcierka do włosów osłabionych i wypadających zadziała cuda. Jest to mocno skoncentrowana wcierka jest dla Ciebie! Zadba o skórę głowy, doskonale ją nawilży, wzmocni włosy, zredukuje ich wypadnie i pobudzi do wzrostu.

W makijażu polecamy totalna nowość od marki Maybelline. Super Stay 24h Skin Tint to nowy podkład rozświetlający z witaminą C. Zapewnia długotrwały efekt glow i naturalne krycie. Zawarte w nim pigmenty Skin Tint idealnie dopasują się do koloru Twojej skóry, a witamina C zapewni jej rozświetlenie. Podkład zmniejsza widoczność przebarwień oraz ujednolica koloryt skóry, jednocześnie dając naturalny efekt wykończenia nawet na 24h.