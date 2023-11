Genialny podkład dla kobiet po 50-tce. Działa jak magiczna różdżka na przebarwienia i niedoskonałości. Kosztuje grosze

To ulubione perfumy Beaty Tyszkiewicz. Flakon kosztuje ponad 700 zł, a my mamy tani zamiennik. Pachnie równie pięknie i luksusowo, a kosztuje mniej niż 100 zł

Postaw na klasykę

Trendy w makijażu oczu raczej pozostają niezmiennie, stawia się na makeup upiększający w wersji beauty. Wielkim hitem pozostaje klasyka, czyli tradycyjne smokey eyes oraz elegancka kreska powiększająca oko, dodatkowo w tym sezonie modne są wyraziste kolory, które sprawiają, że makijaż oczy będzie przyciągał uwagę i wyróżniał się. Od wielu lat najmodniejszym makijażem wieczorowym jest ten podkreślający i optycznie powiększający oczy. Klasyką jest już smokey eyes, czyli podkreślenia oka przy użyciu ciemnych cieni (czerni, szarości albo brązów. Dzięki mocnym akcentom kolorystycznym i przejściom makijaż ten rewelacyjnie podkreśla zarówno kształt oka jak i kolor tęczówki.

Jak wykonać smokey eyes?

Przed aplikacją pamiętaj o prawidłowej pielęgnacji, na twarz nałóż krem nawilżający, a na powiek bazę pod cienie. Możesz wykorzystać także korektor pod oczy, ale wybieraj takie, który nie ma skłonności do zbierania się w zmarszczkach i nie podkreśla suchych skórek. Na ruchomą część powieki zaaplikuj jasny, cielisty i matowy cień. Następnie w zewnętrznym kąciku nałóż ciemniejszy cień rozprowadzając go bliżej wewnętrznego kącika, porządnie do rozetrzyj. W kolejnych krokach nakładaj aplikuj coraz ciemniejsze kolory, w myśl zasady, że najciemniejszy odcień powinien być jak najbliżej zewnętrznego kącika. Kolory porządnie ze sobą połącz. W wewnętrznej części oka nałóż jasny kolor, może być on świecący, zawierający brokat i drobiny. Aby dodać makijażowi jeszcze bardziej drapieżny wygląd całość podkreśl eyelinerem.

Bronzer to zdecydowanie jeden z najważniejszych produktów do makijażu w kosmetyczce. Idealnie podkreśla on opaleniznę, wyrównuje kolory skóry oraz dodaje jej promiennego i zdrowego blasku. To także niezwykle uniwersalny kosmetyk, który można stosować na wiele różnych sposobów, od klasycznego konturowania poprzez ocieplanie i brązowienie skóry, aż do makeupu całego ciała i podkreślenie naturalnej opalenizny.

