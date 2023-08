Gładkie i piękne stopy – jak je prawidłowo pielęgnować?

Zakazane kolory paznokci dla kobiet po 50-tce. Takie lakiery do paznokci podkreślają zmarszczki na dłoniach. Skóra jak u zombie. Zaprzeczenie stylu i elegancji

Skóra stóp – czym różni się od innych partii ciała?

Skóra na stopach ma grubszą warstwą rogową naskórka i nie posiada gruczołów łojowych, co wpływa na szybkie przesuszenie skóry i przyspieszony proces jej rogowacenia. Dodatkowo, na podeszwach stóp znajdują się liczne gruczoły potowe, co sprzyja problemom z nadmierną potliwością. Jak zatem zadbać o stopy?

Złuszczaj martwy naskórek

Regularna eksfoliacja martwego naskórka wygładza skórę stóp i ułatwia wchłanianie składników odżywczych, dostarczanych w kosmetykach aplikowanych w kolejnych krokach pielęgnacji. Pamiętaj jednak – nie należy przesadzać z częstotliwością i intensywnością usuwania naskórka. Zbyt agresywne usuwanie naskórka przyniesie efekt odwrotny od oczekiwanego. Proces rogowacenia nasila się – to obrona skóry przed intensywnym złuszczaniem.

W przypadku mocno zrogowaciałych pięt zgrubienia możesz usunąć mechanicznie tarkami lub specjalistycznymi preparatami, przeznaczonymi do usuwania zrogowaceń, np. z kwasami AHA i BHA.

Zobacz także: Zjawiskowy sweter na jesień w gigantycznej promocji Reserved. To będzie hit tego sezonu. Połączenie mody boho z elegancją i klasą. Tylko 80 zł

Złuszczająca maska na pięty SHEFOOT

Tkanina maseczki nasączona jest kompozycją składników o silnym działaniu złuszczającym, zmiękczającym i wygładzającym naskórek. W masce znajdziemy m.in. kwas glikolowy, kwas salicylowy, kwas mlekowy, mocznik oraz bogate w kwasy owocowe ekstrakty z cytryny, pomarańczy i czarnych jagód. Zaletą maski jest także jej łatwa w stosowaniu forma – tkaninową opaskę zakładamy wyłącznie na zrogowaciałe pięty.

i Autor: Materiały prasowe SHEFOOT

Nawilżaj i natłuszczaj!

Systematyczne nawilżanie i ochrona przed utratą wody to podstawa pielęgnacji skóry stóp! W kosmetykach szukaj składników o działaniu nawilżającym i okluzyjnym, które uszczelniają naskórek, zapobiegają migracji wody z jego powierzchni i chronią przed działaniem czynników zewnętrznych.

Wybieraj formuły z mocznikiem, kwasem mlekowym, gliceryną, masłami i olejami roślinnymi, np. masłem shea, olejem arganowym, olejem ze słodkich migdałów, olejem macadamia, a także kojącym pantenolem czy alantoiną.

Jeśli stopy potrzebują intensywnej regeneracji nieocenionym wsparciem dla nich będzie bogata maska do stóp.

Regenerująco-kojąca witaminowa maść-preparat na pękające pięty Kuracja z mocznikiem 20%, SHEFOOT

To kosmetyk, który skutecznie regeneruje, odnawia i koi skórę stóp. Niezwykle bogata formuła przyniesie ulgę piętom ze skłonnością do pękania i rogowacenia. Preparat odczuwalnie zmiękcza i wygładza skórę. W jego składzie znajdziemy mocznik w stężeniu 20%, który złuszcza i zmiękcza zrogowaciały naskórek i aż 25% kompleks lipidów, o silnym działaniu odżywczym, wygładzającym i zmiękczającym naskórek.

i Autor: Materiały prasowe SHEFOOT

Złota zmiękczająca maska do stóp Golden Luxury SHEFOOT

Dzięki tej wyjątkowej masce w formie złotych skarpetek skóra stóp staje się miękka i gładka. Trzy warstwowa struktura maski zwiększa efektywność jej działania. Zewnętrzna złota warstwa skarpetek chroni skórę przed utratą wilgoci i ułatwia wnikanie składników aktywnych z maski, a wewnętrzna miękka włóknina jest nasiąknięta maską o bogatej formule. Znajdziemy w niej m.in. peptydy, masło shea, złoto koloidalne, ekstrakt z wierzby białej, mocznik oraz D-panthenol.

i Autor: Materiały prasowe SHEFOOT

Piękne stopy - o czym jeszcze warto pamiętać?

Letnie buty, mogą pogorszyć stan skóry stóp. Kochasz klapki, japonki lub crocsy? Noszone zbyt często i zbyt długo wpływają niekorzystnie na kondycję skóry. Przy każdym kroku podeszwy klapek i japonek uderzają w skórę stóp, która aby się chronić, intensyfikuje naturalny proces rogowacenia. W przypadku japonek - dodatkowo pasek między palcami może wywoływać otarcia i odciski. Co więcej, klapki i crocsy wykonane są z tworzyw sztucznych - utrzymując na powierzchni skóry wysoką wilgotność. Dodajmy do tego potliwość stóp oraz letnie upały i mamy idealne warunku do namnażania się bakterii!

Super lekki deodoryzujący żel-preparat do stóp, z mocznikiem 5%, Kuracja z mocznikiem SHEFOOT

Lekki żel dba o skórę stóp w miejscach szczególnie potliwych, skłonnych do rogowaceń, stwardnień i szorstkości. Kosmetyk zapewnia świeżość i komfort stopom każdego dnia również latem. Dzięki zawartości naturalnego ałunu, mikro-srebra i ekstraktu z zielonej herbaty daje uczucie długotrwałej świeżości i pozwala utrzymać prawidłową higienę, skutecznie chroniąc przed przykrym zapachem. Zawarte w formule olejki eteryczne działają odświeżająco na skórę stóp, pozytywnie wpływając na poczucie komfortu..

i Autor: Materiały prasowe SHEFOOT