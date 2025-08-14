Glazed Skin – nowa era blasku w świecie beauty

Pepti&Glare – wielozadaniowe serum z 5 peptydami

Serum Pepti&Glare zawiera kompleks pięciu kluczowych peptydów oraz składniki intensywnie nawilżające, które działają jak wygładzający „glazing fluid” – odżywiają skórę, poprawiają jej elastyczność i podkreślają naturalny blask. W składzie znajdują się Palmitoyl Tripeptide-1, wspomagający procesy naprawcze w skórze właściwej i wzmacniający jej strukturę; Palmitoyl Tetrapeptide-7, redukujący mikrostany zapalne i poprawiający elastyczność; Palmitoyl Hexapeptide-12, który wspiera regenerację i wygładzenie skóry, a także Palmitoyl Dipeptide-10 oraz Palmitoyl Pentapeptide-4, tworzące kompleks o wszechstronnym działaniu na kondycję skóry. Dodatkowo serum zawiera mimetyk kwasu hialuronowego – Tremella, który zapewnia intensywne nawilżenie, łagodzi i wspomaga regenerację skóry, a także wzmacnia jej barierę ochronną.

i Autor: materiały prasowe Awesome

Jak pielęgnować skórę z Serum Pepti&Glare?

Na oczyszczoną skórę twarzy i szyi nałóż niewielką ilość serum i delikatnie wmasuj, aż do całkowitego wchłonięcia. Serum można stosować rano i/lub wieczorem, w zależności od potrzeb. Kluczem do widocznych efektów jest regularność – peptydy działają stopniowo, dlatego warto włączyć serum do codziennej pielęgnacji. Regularne stosowanie serum sprawia, że skóra staje się bardziej gładka, jedwabiście miękka, nabiera zdrowego, promiennego blasku oraz pozostaje wygładzona, bez uczucia ciężkości.