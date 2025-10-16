Glow, regeneracja i wyrównanie kolorytu. Odpowiedź na jesienne potrzeby skóry

Jesień to czas kosmetycznych podsumowań. Obserwujemy skórę, oceniamy jej stan i potrzeby, a w konsekwencji – przygotowujemy nowe beauty-strategie. Po lecie najczęściej zauważamy, że cera jest pozbawiona blasku, zmęczona, brakuje jej świeżości i witalności. Dostrzegamy także utratę jej jędrności i posłoneczne przebarwienia. Wniosek: jesienią skóra potrzebuje regeneracji, odmłodzenia rozświetlenia i wyrównania kolorytu… czyli potrzebuje witaminy C. Zdaniem kosmetologów trendem tej jesieni jest tetraizopalmitynian askorbylu – najbardziej stabilna, najlepiej przebadana i najbardziej przyjazna forma witaminy C.

Tetraizopalmitynian askorbylu (w skrócie ATIP) jest stabilną pochodną witaminy C (czyli kwasu L-askorbinowego). To najbardziej efektywna i stabilna forma witaminy C rozpuszczalna w tłuszczach, dzięki czemu łatwej przenika do kolejnych warstw skóry niż inne pochodne kwasu askorbinowego. Ze względu na swoje właściwości antyoksydacyjne, rozjaśniające i przeciwstarzeniowe, a także maksymalną stabilność, ATIP od wielu sezonów stanowi podstawę regenerujących, rozświetlających zabiegów gabinetowych. Trendy pokazują, że tetraizopalmitynian askorbylu ostatnio wkroczył do domowej, codziennej pielęgnacji stanowiąc podstawę efektywnej beauty rutyny dla młodej i rozświetlonej cery.

Wyrównanie kolorytu cery

Jedną z kluczowych super-mocy ATIP jest jego niepowtarzalny wpływ na koloryt skóry. – Jesienią, gdy najmocniej odczuwamy rezultaty ekspozycji na słońce, zauważamy, że skóra jest szara, bez energii i blasku, a na jej powierzchni pojawiają się niechciane przebarwienia. Odpowiedzią na potrzeby cery w tym obszarze jest zastosowanie w codziennej rutynie właśnie tetraizopalmitynianu askorbylu – mówi Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, ekspert marki SOLVERX®. – Ten składnik aktywny skutecznie rozjaśnia skórę, hamując aktywność enzymu tyrozynazy odpowiedzialnego za syntezę melaniny. Dzięki temu zmniejsza widoczność istniejących przebarwień i zapobiega powstawaniu nowych plam pigmentacyjnych. Regularne stosowanie tej formy witaminy C wyrównuje koloryt skóry, nadając jej jaśniejszy, bardziej promienny wygląd. Tetraizopalmitynianu askorbylu znajdziemy w linii LAB SOLVERX®, m.in. w Serum 7% TETRA – dodaje.

Anti-aging i efekt GLOW

Eksperci wskazują, że tetraizopalmitynian askorbylu jest także komponentem „na wagę złota” w obszarze anti-agingu. Praktyka pokazuje, że ma on silne działanie przeciwstarzeniowe, ponieważ stymuluje syntezę kolagenu i elastyny, poprawiając jędrność oraz elastyczność skóry. Dzięki właściwościom antyoksydacyjnym efektywnie neutralizuje wolne rodniki, które przyspieszają procesy starzenia. – Regularne stosowanie tetraizopalmitynianu askorbylu sprzyja wygładzeniu drobnych zmarszczek. Praktyka pokazuje, że w wyraźny sposób przywraca także skórze młodszy wygląd – mówi Agnieszka Kowalska.

Wymarzona pielęgnacja to ta… która przynosi modny efekt naturalnego, aksamitnego GLOW. – Tetraizopalmitynian askorbylu w połączeniu z nowoczesnymi, suchymi emolientami zastosowany w 7% TETRA Serum SOLVERX® przynosi efekt wykończenia GLOW bez wrażenia tłustości. Nie jest komedogenne, dlatego konsekwencji świetnie sprawdza się jako baza pod makijaż na cały dzień – mówi Agnieszka Kowalska.

Październik i listopad to czas beauty-podsumowań. Uważnie obserwujemy potrzeby naszej skóry i wychodzimy im naprzeciw, wdrażając nowe kosmetyczne strategie. Zdaniem kosmetologów must-have dla skóry pozbawionej blasku, szarej i wymagającej ujędrnienia jest tetraizopalmitynian askorbylu, czyli niezastąpione źródło energii.

