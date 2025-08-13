Golden hour i błyski niczym "Gorączce sobotniej nocy". Letni makijaż oczu

Pastelowe palety cieni do powiek to absolutny must-have na lato. Delikatne odcienie różu, błękitu, fioletu czy mięty dodadzą świeżości i subtelności każdemu spojrzeniu. Można je stosować pojedynczo na całą powiekę dla minimalistycznego efektu, łączyć ze sobą tworząc ombre, lub używać jako akcentów w wewnętrznym kąciku oka. Pastelowe cienie świetnie komponują się z lekką opalenizną i rozświetloną cerą, tworząc promienny i dziewczęcy look.

Brokat w letnim makijażu oczu to doskonały sposób na dodanie odrobiny glamour i zabawy. Można go aplikować na wiele sposobów – jako pojedynczy błyszczący akcent na środku powieki, wzdłuż linii rzęs dla subtelnego efektu, lub na całą powiekę dla bardziej odważnego looku. Drobinki brokatu pięknie odbijają światło, przyciągając wzrok i dodając blasku spojrzeniu, idealnie sprawdzając się na letnich imprezach i wieczornych wyjściach.

Inspiracji do letniego makijażu oczu warto poszukać w paletach cieni w odcieniach "golden hour". To ciepłe tony brzoskwini, złota, miedzi i bursztynu, które przypominają magiczne światło zachodzącego słońca. Te kolory doskonale podkreślają głębię spojrzenia i dodają mu ciepła. Można je łączyć ze sobą tworząc efekt smoky eye w letniej odsłonie, lub stosować pojedynczo dla subtelnego rozświetlenia powieki. Makijaż w odcieniach golden hour świetnie komponuje się zarówno z dziennymi, jak i wieczorowymi stylizacjami.

Jeśli szukasz najnowszych trendów, inspiracji i szerokiej gamy produktów do letniego makijażu oczu, koniecznie odwiedź Sephorę. Profesjonalni konsultanci pomogą Ci dobrać idealne produkty do Twojego typu urody i preferencji, a liczne tutoriale i looki prezentowane w sklepie i online dostarczą Ci mnóstwo pomysłów na letnie makijaże oczu. Niezależnie od tego, czy preferujesz subtelny i naturalny look, czy odważne i błyszczące stylizacje, w Sephorze z pewnością znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje oczy błyszczały tego lata.

Nasze top 3 propozycje z Sephory!

TARTE Tartelette™ Amazonian Clay In Bloom Palette - Paleta cieni do powiek

Niezbędne codzienne odcienie, które podkręcą Twoje umiejętności makijażowe! Paleta tartelette™ in bloom zawiera 12 uniwersalnych odcieni neutralnych i brązowych do powiek, kreski nad oczami, załamania powieki i rozświetlenia, ułożonych w rzędach, co pozwala na stworzenie 3 prostych makijaży – od tego świeżego o poranku po wieczorne wyjście w stylu glamour, idealna na każdą porę roku.

i Autor: materiały prasowe Sephora

CHARLOTTE TILBURY Luxury Palette Exagger-Eyes - Paleta 4 cieni do powiek

Bigger Brighter Eyes, Exagger-Eyes, to paleta cieni do powiek w 4 odcieniach: kremowa kość słoniowa, złoty róż, czerwono-brązowy i przezroczysty połysk, aby optycznie powiększyć oczy i dodać im blasku. Zainspirowane filtrami mediów społecznościowych, które sprawiają, że oczy wyglądają na większe i bardziej promienne!

i Autor: materiały prasowe Charlotte Tilbury

SEPHORA COLLECTION Color Twister - Paleta Mini Mix

Wnieś nieoczekiwany twist do swojego wakacyjnego makijażu dzięki palecie SEPHORA COLLECTION MINI MIX. Zawiera trzy cienie do powiek o fascynujących efektach. Pierwszy cień to istny festiwal zielonych, niebieskich, różowych i liliowych brokatów zapewniających olśniewający połysk. Drugi cień to matowy róż, który kryje w sobie drobne perłowe odcienie różu i fioletu. Wreszcie, trzeci to wielobarwny cień, który zmienia kolor z białego w różowy i fioletowy w zależności od kierunku padania światła.