Gotowi na camping? Przedstawiamy produkty Regatta, idealne na każdą wyprawę

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-06-29 13:08

Sezon campingowy można uznać za otwarty i niezależnie od tego, dokąd jedziesz, ważne jest, jak chcesz doświadczać outdoorowych przygód. Czy planujesz spontaniczny wyjazd na weekend, gonisz za zachodami słońca podczas letnich festiwali, czy pakujesz się na dwutygodniową wyprawę na łono natury — marka Regatta Great Outdoors posiada w swojej ofercie wszystko, czego potrzebujesz, aby w pełni wykorzystać ten czas.

Uśmiechnięta rodzina siedząca na kocu przed namiotem marki Regatta Great Outdoors na tle górskiego krajobrazu, delektująca się poranną kawą na campingu. Obok nich turystyczna kuchenka gazowa. Na naszym portalu przeczytasz o produktach Regatta, idealnych na każdą wyprawę.
Autor: Regatta Great Outdoors/ Materiały prasowe

Najlepsze przygody zaczynają się od odpowiedniego wyposażenia. Od wodoodpornych kurtek i lekkich polarów po namioty, śpiwory i techniczny sprzęt outdoorowy. W ofercie Regatta znajdują się produkty, które stawiają na funkcjonalność i ochronę. Bez problemu rozpoczniesz dzień od ulubionej porannej kawy na campingu, przez piesze wycieczki lub festiwalowe szaleństwa, po przypieczone nad ogniskiem pianki. Lekkie warstwy odzieży pomagają przygotować się na zmienną pogodę, a namioty i techniczne akcesoria pozwalają komfortowo rozgościć się wszędzie tam, gdzie zaprowadzi cię podróż.

Co znajduje się w campingowym niezbędniku Regatta Great Outdoors?

Przede wszystkim namioty! W ofercie znajdziemy namioty 2-, 3-, 4-, a nawet 6-osobowe, wykonane z wytrzymałych materiałów odpornych na deszcz i intensywne użytkowanie. Lekkie konstrukcje, praktyczne systemy oraz łatwy montaż sprawiają, że doskonale sprawdzą się podczas letnich wyjazdów i festiwali.

Nie brakuje również szerokiego wyboru śpiworów dostosowanych do różnych warunków pogodowych — od tych lżejszych, w sam raz na letnie noce, po warianty zapewniające komfort termiczny przy niższych temperaturach. Funkcjonalne rozwiązania, takie jak dwukierunkowe zamki, kompaktowe rozmiary po złożeniu czy możliwość używania jako koca, zwiększają wygodę podczas podróży.

Uzupełnieniem campingowego wyposażenia są praktyczne meble turystyczne: lekkie stołki, składane krzesła i kompaktowe stoły kempingowe. Modele wykonane z trwałych materiałów i stalowych konstrukcji przydadzą się podczas biwaków i pikników, oferując wygodę oraz łatwy transport.

Wśród mniejszych akcesoriów znajdziemy m.in. lekkie lampy campingowe, składane maty do spania zapewniające izolację termiczną oraz praktyczne osłony przeciwwiatrowe — wszystko, co potrzebne, by stworzyć komfortową przestrzeń na świeżym powietrzu.

Bez względu na to, dokąd planujesz wycieczkę, cel pozostaje ten sam: być jak najdłużej na zewnątrz, odkrywać nowe miejsca i dobrze spędzić czas. Jeden weekend może oznaczać biwak w środku lasu, kolejny — road trip wzdłuż wybrzeża lub wędrówkę górskim szlakiem, a także muzyczny festiwal z przyjaciółmi. Na każdą z tych wypraw idealnie sprawdzą się kurtki przeciwdeszczowe, odpowiednie obuwie, termosy lub wygodne kubki termiczne oraz wyposażenie campingowe. Dla rodzin i grup planujących dłuższy wyjazd niezawodny sprzęt Regatta sprawia, że każdy biwak jest prostszy i pełen funkcjonalnych rozwiązań — od łatwych w rozkładaniu namiotów po akcesoria do gotowania i meble outdoorowe.

Już teraz odkryj campingową ofertę Regatta Great Outdoors i zaplanuj kolejną wyprawę! A jeśli myślisz, że camping nie jest dla ciebie - funkcjonalne rozwiązania i komfort, który zapewniają produkty Regatta sprawią, że zmienisz zdanie!

Regatta Great Outdoors
Autor: Regatta Great Outdoors/ Materiały prasowe
Regatta Great Outdoors
Autor: Regatta Great Outdoors/ Materiały prasowe
Regatta Great Outdoors
Autor: Regatta Great Outdoors/ Materiały prasowe
Regatta Great Outdoors
Autor: Regatta Great Outdoors/ Materiały prasowe
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