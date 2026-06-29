Sukienka z promocji Lidla aż krzyczy lato! Kosztuje grosze, a ty będziesz w niej wyglądać jak milion dolarów. Promocje w Lidlu na nowy tydzień

Lidl wprowadza nową promocję na letnie sukienki, udowadniając, że modne i przewiewne ubrania na upały nie muszą kosztować fortuny.

Za jedyne 33,99 zł możesz zdobyć ponadczasową sukienkę Esmara wykonaną z wysokiej jakości bawełny, dostępną w trzech popularnych fasonach.

Odkryj model, który zebrał aż 96% pozytywnych opinii klientek i sprawdź, dlaczego ten hit z Lidla to idealny wybór na każdą wakacyjną okazję!

Promocje w Lidlu. Sukienka idealna na upały za mniej niż 35 zł

Sukienka latem to zawsze strzał w dziesiątkę. Przewiewne tkaniny i fasony pozwalają skórze oddychać i zapewniają komfort oraz wygodę. Moda wcale nie musi być droga, co regularnie udowadniają markety i dyskonty. W ich ofercie pojawia się coraz większy wybór odzieży wykonanej z jakościowych materiałów i w najmodniejszych wzorach. Tak jest w przypadku najnowszej promocji Lidla. W sklepie online Lidla znajdziesz ponadczasową sukienką na lato. To jeden z najchętniej wybieranych fasonów posiadający dziesiątki pozytywnych opinii.

Sukienka Esmara w promocji Lidla kosztuje zaledwie 33,99 zł i dostępna jest w trzech wariantach. Pierwsze dwa fasony to propozycja czarnej lub malinowo różowej sukienki na cienkich ramiączkach z marszczoną góra i zwiewną spódnicą. Trzeci model to przepiękny fason z kwiaty na grubych ramiączkach. Wszystkie trzy fasony sukienki z promocji Lidla wykonane są w 95 proc. z wysokiej jakości bawełny oraz 5 proc. elastanu, co zapewnia wygodę podczas noszenia. Przewiewny fason sprawia, że model ten świetnie sprawdza się podczas upałów. Można go z powodzeniem stylizować do pracy, jak wybierać na wakacyjne aktywności. O tym, że te sukienki z Lidla to prawdziwy hit świadczą zadowolone komentarze klientów. Ten konkretny model posiada aż 96 proc. pozytywnych opinie, a klienci wskazują, że sukienka jest zwiewna, dobrze wykonana i przede wszystkim tania. - Byłam tak zachwycona damską sukienką Esmara, że ​​zamówiłam ją ponownie w kolorze czarno-czerwonym. Jest lekka i wygodna, kupiłabym ją ponownie bez wahania - wskazuje jedna z zadowolonych kobiet.

Autor: Lidl/ Materiały prasowe

Jak się ubierać w czasie upałów?

Wybór odpowiednich ubrań w upalne dni to klucz do komfortu i dobrego samopoczucia. Stawiaj na lekkie, luźne fasony, które nie przylegają do ciała i pozwalają skórze oddychać. Najlepsze będą naturalne tkaniny, takie jak bawełna, len, wiskoza czy jedwab, które doskonale odprowadzają wilgoć i zapewniają cyrkulację powietrza. Unikaj ciasnych ubrań oraz syntetycznych materiałów, które zatrzymują ciepło i pot, potęgując uczucie gorąca. Pamiętaj też o jasnych kolorach – odbijają one promienie słoneczne, podczas gdy ciemne barwy je absorbują, dodatkowo nagrzewając ciało. Kapelusz z szerokim rondem i okulary przeciwsłoneczne to nie tylko stylowy dodatek, ale i niezbędna ochrona przed słońcem.

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