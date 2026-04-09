Sukienka w promocji Reserved to będzie hit lata 2026, a promocja taka, że klękajcie narody. Na wyprzedaży taniej o 100 zł, a to najmodniejszy print tego sezonu

Karolina Piątkowska
2026-04-09 8:53

W wielu sklepach trwają sezonowe wyprzedaże. To świetny moment, aby wybrać się na zakupowe szaleństwo i przygotować swoją garderobę na cieplejsze dni. Podczas trwających obecnie wyprzedaży w sklepach Reserved znajdziesz nie tylko zimowy asortyment w postaci kurtek i płaszczy, ale również modne sukienki na wiosnę i lato. Uwagę przykuwa jeden model, która zachwyca, najmodniejszym w tym sezonie, printem i niską ceną. Sprawdź promocje Reserved i znajdź coś dla siebie.

Reserved

i

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe Reserved
  • Wiosenne wyprzedaże to idealna okazja, by upolować modne ubrania, a groszki wracają do łask!
  • Reserved oferuje zwiewną sukienkę w groszki, która świetnie podkreśla sylwetkę i pasuje na wiele okazji.
  • Odkryj, jak zaoszczędzić 100 zł na sukience, która zachwyca kobiecym fasonem i uniwersalnością.

Sezonowe wyprzedaże w sklepach Reserved. Modna sukienka na lato taniej o 100 zł

Początek wiosny to czas, gdy w wielu sklepach trwają sezonowe wyprzedaże. Marki odzieżowe zmieniają asortyment i wyprzedają modele z poprzedniego sezonu. Sezonowe promocje to doskonały moment, aby poszaleć w sklepach i znaleźć modne ubrania na nadchodzący sezon. 

W sezonie wiosna-lato 2026 jednym z najmodniejszych wzorów będą groszki. To jeden z najbardziej ponadczasowych printów w historii. Groszki w modzie pojawiły się już pod koniec XIX wieku i na początku zarezerwowane były wyłącznie dla elit. Wielką popularności grochy zyskały w latach 50-tych oraz 60-tych, gdy stały się jednym z symboli pin-up girls. Groszki w swoich stylizacjach nosiła między innymi Marylin Monroe, Audrey Hepburn, a nawet królowa Elżbieta. Od tego czasu grochy regularnie wracają do mody i zachwycają kolejne pokolenia. Nic w tym dziwnego, groszki są bardzo kobiece i świetnie sprawdzają się do letnich stylizacji

Jeżeli szukasz idealnej sukienki w groszki to być może ta z promocji Reserved skradnie Twoje serce. To zwiewna i nieco dłuższa propozycja. Zmysłowy, kopertowy dekolt świetnie podkreśla kobiece walory i wyszczupla szyję. Przewiewne falbany na spódnicy dodają kreacji lekkości. Krótkie, swobodne rękawy nie krępują ruchów, a elastyczny pas w sprawia, że sukienka świetnie podkreśla talię, ale nie jest przy tym niewygodna. Sukienkę z wyprzedaży Reserved znajdziesz w beżowym kolorze w niewielkie groszki. W promocji kosztuje ona 129,99 zł, podczas , gdy jej cena regularna to 229,99 zł. Model ten świetnie sprawdzi się zarówno wiosną, jak i latem. Możesz go stylizować z oversize'owymi kurtkami, ciężki butami lub w eleganckiej wersji - do szpilek. Sukienka z wyprzedaży Reserved to również rewelacyjna opcja na letnie wesela, komunia oraz chrzciny. Jest zwiewna, lekka i kobieca. 

Reserved

i

Autor: Reserved/ Materiały prasowe
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

