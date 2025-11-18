Klasyk mody lat 60-tych znów wraca do łask. W 2026 będzie królować na ulicach. Co będzie modne w 2026?

Moda wciąż zatacza koło. W sezonie 2026 śmiało wracają elementy stylu lat 60., a wśród nich niezwykle charakterystyczna krótka sukienka. To nie tylko trend estetyczny, ale także odwołanie do czasów, gdy moda wyrażała młodość, swobodę i bunt wobec konwenansów.

  • Sukienki mini, spopularyzowane w latach 60. przez Mary Quant, powracają do łask, czerpiąc inspiracje z retro estetyki.
  • Współczesne interpretacje łączą klasyczne kroje z nowoczesnymi dodatkami, takimi jak oversize'owe marynarki czy wysokie buty.
  • Kluczem do udanej stylizacji jest wybór odpowiedniej długości, kroju i wzoru, charakterystycznych dla tamtej dekady.
  • Dowiedz się, jak nosić mini, by wyglądać modnie i świeżo, unikając efektu przebrania!

Początek mini: jak to się zaczęło

W latach 60. sukienki typu mini weszły do powszechnej świadomości dzięki projektom takich twórców jak Mary Quant. Długość powyżej kolana, prosta linia, często geometryczne lub kontrastowe wzory — to wszystko stanowiło zaprzeczenie dominującej dotychczas elegancji. 

Dlaczego teraz znów króluje?

Analizy trendów wskazują, że lata 60. przeżywają swój moment odrodzenia – projektanci i marki sięgają po symboliczne elementy tamtej dekady. Proste sylwetki typu A-linie, krótkie sukienki, odważne kolory i printy zyskują na popularności. 

Jak nosić mini - nowe podejście

Choć inspiracje są retro, współczesne interpretacje są świeże i dostosowane do dnia dzisiejszego. Można postawić na sukienkę mini z prostą linią w stylu mod lat 60., ale dobrać ją z nowoczesnymi dodatkami np. wysokie buty, marynarka o oversize’owym kroju albo aksamitna peleryna. Elementy charakterystyczne dla lat 60. — np. białe kozaki, geometryczne wzory, odważne kolory — również wracają. Warto jednak zachować równowagę: sukienka może być krótsza, ale dodatki współczesne i dobrze dobrane pozwolą uniknąć stylizacji rodem z przebrania.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze sukienki

Wybierając sukienkę mini inspirowaną latami 60., warto zwrócić uwagę na kilka elementów: długość - powyżej kolana, linia prosta lub lekko rozszerzana, materiał dobrze układający się na sylwetce, kolor lub print – może być to kontrastowa kombinacja czy wzór optyczny, typowe dla dekady. Stylizacja może być zarówno dzienna (np. z marynarką i płaskimi butami) jak i wieczorowa (z błyszczącym materiałem i wysoką szpilką).

