Nowy wymiar pielęgnacji: jeden produkt, trzy rytuały regeneracji

Ta innowacyjna formuła 3 w 1 została stworzona z myślą o kompleksowej regeneracji, intensywnym nawilżeniu i działaniu przeciwstarzeniowym. Dzięki dwufazowej strukturze ESSENTIAL BIPHASE ESSENCE dostarcza skórze i włosom skoncentrowaną dawkę składników aktywnych, jednocześnie zachwycając lekką, szybko wchłaniającą się konsystencją oraz subtelnym, kwiatowym zapachem. To rytuał pielęgnacyjny, który dostosowuje się do potrzeb współczesnego stylu życia, oferując aż trzy skuteczne zastosowania w jednym eleganckim produkcie.

JEDEN INTELIGENTNY RYTUAŁ PIELĘGNACYJNY, TRZY RYTUAŁY REGENERACJI

Rytuał dla twarzy, szyi i dekoltu

Stosowany rano i/lub wieczorem ESSENTIAL BIPHASE ESSENCE może być aplikowany samodzielnie lub jako pierwszy krok pielęgnacji przed serum czy kuracją EISENBERG. Rozpylony na dłoniach i delikatnie wmasowany w skórę wspomaga optymalne przenikanie składników aktywnych, pozostawiając cerę miękką, ukojoną i pełną komfortu.

Rytuał dla ciała

Aplikowany na czystą, suchą skórę zapewnia intensywne odżywienie i uczucie długotrwałego komfortu. Szybko się wchłania, pozostawiając skórę jedwabiście gładką i przyjemną w dotyku, bez tłustego filmu.

Rytuał dla włosów

Może być stosowany zarówno jako kuracja przed myciem włosów, jak i pielęgnacja przed suszeniem. Pomaga przywrócić miękkość, elastyczność i blask suchym długościom oraz końcówkom, sprawiając, że włosy stają się bardziej gładkie i łatwiejsze do stylizacji.

Zamknięta w eleganckim, matowym szklanym flakonie ESSENTIAL BIPHASE ESSENCE uwalnia subtelny, opalizujący kwiatowy zapach. Nuty migdału i liścia lotosu otwierają kompozycję, ustępując miejsca akordom mimozy i fiołka, które harmonijnie łączą się z miękką bazą drzewa sandałowego. To wyjątkowe doświadczenie pielęgnacyjne, które oddziałuje zarówno na skórę i włosy, jak i na zmysły.

ESSENTIAL BIPHASE ESSENCE

REGENERUJĄCY WODNO-OLEJKOWY ELIKSIR EISENBERG ESSENTIAL BIPHASE ESSENCE to dwufazowa formuła opracowana z myślą o kompleksowej pielęgnacji twarzy, ciała i włosów. Łączy skoncentrowane składniki nawilżające, regenerujące i odżywcze, zapewniając wielokierunkowe działanie anti-age. Faza wodna zawiera ekstrakt z Imperata Cylindrica,niskocząsteczkowy kwas hialuronowy oraz ekstrakt z komórek macierzystych liści maliny, które intensywnie nawilżają, wspierają procesy regeneracyjne skóry oraz pomagają przeciwdziałać oznakom starzenia.

Faza olejowa bazuje na kompozycji pięciu cennych olejów: arganowego, z nasion marakui, makadamia, z wiesiołka oraz słonecznikowego. Składniki te wzmacniają barierę ochronną skóry, wspierają jej odbudowę i odżywienie, jednocześnie poprawiając kondycję włosów.

Formułę uzupełniają witamina E oraz autorska Formuła Trio-Molecular®, zapewniające działanie regenerujące, ochronne i przeciwstarzeniowe. Produkt przetestowany dermatologicznie i odpowiedni dla każdego rodzaju skóry, również wrażliwej.

SPRAWDŹ: EISENBERG BIPHASE ESSENCE, 359 zł/100 ml/sephora.pl

Autor: Eisenberg/ Materiały prasowe