Setki interwencji strażaków, RCB rozsyła zaskakujące alerty. „Upał zwiększa ryzyko”

Czad. Cichy zabójca grasuje też latem!

Czad, cichy i podstępny zabójca, powszechnie kojarzony jest z sezonem grzewczym. Jednak zagrożenie nie znika wraz z nadejściem lata i wysokich temperatur. Bezwonny, bezbarwny i bez smaku tlenek węgla jest niezwykle podstępnym wrogiem, dlatego, niezależnie od pory roku, kluczowe jest posiadanie sprawnych czujników oraz dbanie o odpowiednią wentylację we wszystkich miejscach, gdzie używane są urządzenia spalające paliwo.

Tylko w niedzielę (28 czerwca) kilkaset interwencji strażaków w Polsce dotyczyło właśnie zagrożenia tlenkiem węgla. W weekend 86 takich zgłoszeń odnotowano na terenie Mazowsza. Tylko w niedzielę, gdy termometry wskazywały rekordowe temperatury, strażacy w woj. mazowieckim wyjeżdżali na interwencje związane z czadem ponad 50 razy! W poniedziałek do godz. 10 odnotowano kolejne 3 takie zgłoszenia.

Na szczęście żadna z mazowieckich interwencji nie zakończyła się tragedią. "Cichy zabójca" tym razem nikogo nie zabił, chociaż niewiele brakowało. Ofiary zatrucia tlenkiem węgla zaczynały już czuć pierwsze objawy szkodliwego działania gazu, takie jak zawroty głowy.

Letnie grzeszki wentylacyjne przyczyną licznych interwencji

Dlaczego wraz z nadejściem upalnych dni nagle tak drastycznie wzrosło ryzyko zatrucia czadem?

- Czad wytwarza się, kiedy mamy spalanie beztlenowe, czyli np. w pomieszczeniu nie ma wystarczającej cyrkulacji powietrza. Teraz, gdy chcąc się ochłodzić, zamykamy okna, żeby nie wpuścić tego ciepłego powietrza, a używamy kuchenki gazowej, używamy piecyków gazowych w łazienkach, to może dojść do takiego beztlenowego spalania. Wtedy to stężenie tlenku węgla się zwiększa i może być niebezpieczne dla naszego życia i zdrowia - wyjaśniła w rozmowie z „Super Expressem” mł. kpt. Karolina Jaworska z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. - W momencie, kiedy mamy np. pozatykane kratki wentylacyjne w łazienkach, w pomieszczeniach i nie ma wentylacji, może dojść od zatrucia czadem - dodała.

To samo dotyczy przewodów kominowych w domach. Jak tłumaczą strażacy, podczas wysokich temperatur i silnego nasłonecznienia, przewody kominowe ponad dachem nagrzewają się bardzo mocno, co powoduje powstawanie tzw. poduszki powietrznej w przewodach spalinowych, która blokuje prawidłowy wypływ spalin na zewnątrz budynku. Zamiast odprowadzać spaliny, komin "wpycha" je z powrotem do pomieszczeń.

Niepokojący alert RCB

Liczne interwencje strażaków związane z zatruciami czadem wywołały reakcję Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Mieszkańcy całej Polski otrzymali wiadomości SMS o treści: „UWAGA! Upał zwiększa ryzyko zatrucia czadem. Jeśli używasz piecyków lub kuchenek gazowych, wietrz mieszkanie. Gdy źle się poczujesz – wezwij pomoc”.

Strażacy radzą

Strażacy przypominają, że wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad, by zmniejszyć ryzyko zatrucia tlenkiem węgla.

Regularnie wietrz pomieszczenia, szczególnie łazienki z podgrzewaczami gazowymi

Sprawdzaj stan techniczny przewodów wentylacyjnych i kominów

Zadbaj o przeglądy urządzeń grzewczych, nawet latem

Zainstaluj czujkę tlenku węgla - to pozwoli w porę wykryć zagrożenie

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