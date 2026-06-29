Portobello Road: Odkryj nową kolekcję mgiełek od Pepe Jeans

Inspirowana magiczną atmosferą słynnej londyńskiej ulicy, kolekcja ta to coś więcej niż kosmetyki – to historie utkane ze złotych popołudni, muzyki płynącej z okien i ciepła rozgrzanej słońcem skóry.

Poznaj swój klimat

Każdy z czterech zapachów z tej serii został stworzony, aby opowiedzieć inną historię. Która z nich najlepiej opisuje Ciebie?

VINTAGE VIBES: Zapach dla duszy nostalgicznej, inspirowany spacerem wśród stoisk z używanymi książkami i płytami winylowymi. W nutach głowy odnajdziesz kawę z mlekiem i kandyzowane owoce, w sercu – karmel i śmietankę, a bazę stanowi otulająca wanilia z piżmem.

BOHO BREEZE: Lekkość i pełnia zachwytu. To zapach poranka na targu, wypełnionego aromatem jaśminu i wygrzanych w słońcu cytrusów. W kompozycji dominują mandarynka, wiśnia i pistacja, przechodzące w serce pełne słonecznego jaśminu i róży.

COLOURFUL CHAOS: Celebracja różnorodności i pięknego chaosu. To energetyczna mieszanka liczi, czarnej porzeczki i gruszki, podkreślona różowym pieprzem, piwonią oraz nutami drewna cedrowego i mchu.

GOLDEN HOUR: Magnetyczny i ciepły zapach, który celebruje najpiękniejszą część dnia. Otwiera się nutami olejku mandarynkowego i karmelizowanej gruszki, rozkwita pieczonym orzechem laskowym, a kończy głębią ambroksanu, drewna sandałowego i absolutu wanilii.

Kolekcja Pepe Jeans Portobello Road dostępna jest w drogeriach Hebe.

Pepe Jeans London to marka, która narodziła się właśnie na Portobello Road w 1973 roku. Od ponad 53 lat pozostaje wierna swojej misji tworzenia ekscytującej mody, czerpiąc inspirację z różnorodności i mieszanki kultur Londynu. Za wyjątkowe kompozycje zapachowe odpowiada firma Tailored Perfumes, specjalizująca się w tworzeniu produktów „szytych na miarę” dla marek modowych.