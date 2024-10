Grisport – masz świat do odkrycia!

Firma Grisport została założona w 1977 roku przez braci Graziano i Mario Grigolato. Ta włoska marka od początku swojego istnienia specjalizowała się w rzemieślniczej produkcji obuwia outdoorowego i rekreacyjnego. Dziś, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, wytwarza takie obuwie wykorzystując innowacyjne technologie, stawiając na najwyższą jakość i nie zapominając o modnym (w końcu włoskim!) designie. Od pomysłu do szkicu, od skrupulatnej pracy ręcznej do zaawansowanych testów laboratoryjnych, od prototypu modelu do testowania jego finalnej wersji – na żadnym etapie Grisport nie godzi się na jakiekolwiek ustępstwa. Ta determinacja zaowocowała uzyskaniem przez markę patentów z zakresu konstrukcji obuwia, co potwierdza, że są specjalistami od outdooru.

Technologie w służbie wygody i bezpieczeństwa

Outdoorowe buty Grisport mają nowoczesne, wytrzymałe i sprawdzone w najtrudniejszych warunkach podeszwy Vibram®. Dzięki zastosowaniu opatentowanej mieszanki gumowej cechują się one wyjątkową amortyzacją, są odporne na ścieranie oraz posiadają właściwości antypoślizgowe za sprawą powierzchni o zwiększonej przyczepności. Ponadto opatentowana przez firmę Grisport oddychająca membrana Gritex zapewnia odporność na wilgoć i chłód, odpowiadając za właściwą cyrkulację powietrza wewnątrz buta, a kolejny patent marki – membrana Spotex – gwarantuje wysoką ochronę przed deszczem i śniegiem oraz, dzięki mikroporom, odprowadza nadmiar wilgoci, więc stopy pozostają suche. Amatorzy outdoorowych aktywności docenią także specjalnie zaprojektowany system usztywniający kostkę w każdej fazie ruchu, znacząco poprawiający komfort i ochronę przed skręceniem, stabilizujący, zwiększający elastyczność i dopasowanie buta do stopy oraz przegubowe oczka, wytrzymałe, odporne na zerwania i poprawiające ślizg sznurówek. Do tego oddychająca wyściółka, wyprofilowana wkładka z aktywnym węglem i miękki przegub języka. Czy tak brzmi opis butów idealnych na każde ekstremalne warunki? Si! To znaczy tak!

Aktywna jesień i zima w stylu Grisport

Na sezon jesień-zima marka przygotowała kilkadziesiąt propozycji outdoorowych butów dla niej i dla niego. Na które modele warto zwrócić uwagę? Tym, którzy preferują obuwie z jednej strony zapewniające maksymalny komfort i ochronę naprawdę w każdych warunkach, a z drugiej wyróżniające się wyglądem, spodoba się model Grisport 15203N68G. Jest Vibram®, jest Gritex i jest modny przydymiony róż kolor połączony z zawsze elegancką czernią. Planując jesienne wyprawy w góry warto zaś rozważyć buty Grisport 13320SCA8G. Vibram® i Gritex to gwarancja, że stopy pozostaną suche mimo wielu godzin na szlaku, a doskonała przyczepność sprawi, że wędrówka będzie przyjemniejsza i bezpieczniejsza(!). Idealne włoskie niskie buty trekkingowe na każdą pogodę w kolorze czarnym ze śliwkowymi akcentami? To skrócony opis modelu Grisport 13364SV84GMAN. Te buty zostały wykonane z wytrzymałej na uszkodzenia mechaniczne i odpornej na warunki atmosferyczne opatentowanej tkaniny Cordura, pokrytej dodatkowo warstwą teflonu dla zwiększenia wodoodporności i ochrony przed zabrudzeniami. Grisport 13701N32G to zaś beżowe „outdoory” ze skórzaną cholewką i kontrastowymi czerwonymi sznurówkami. Mają podeszwę Vibram®, wodoodporną membranę Gritex i bez wątpienia są dowodem na to, że Włosi wiedzą, że na szlaku można prezentować się jak na… wybiegu. A skoro jesteśmy przy temacie mody, to należy wspomnieć o czymś specjalnie dla pań. Grisport 14131N3G to eleganckie, damskie zimowe buty trekkingowe w modnych odcieniach szarości lub beżu. Dzięki technologiom Gritex i Vibram® gwarantują wodoodporność oraz idealną przyczepność, a ciepła wyściółka zapewnia stopom komfort w każdych warunkach. Bezpiecznie, wygodnie i modnie – czego chcieć więcej? Może tylko kolejnej pary Grisport!

i Autor: materiał prasowy Grisport

