Grudniowy kosmetyk numer 1

Maseczka w płachcie z witaminą C

Maska do twarzy Garnier z linii Vitamin C poprzez połączenie witaminy C oraz kwasu hialuronowego działa rozjaśniająco, odżywczo, wygładzająco, odświeżająco i nawilżająco. Dzięki temu, że zawarte w niej składniki znakomicie nawilżają, a do tego wyrównuje koloryt, pozwala już w 15 minut zmienić wygląd skóry. Cera zyskuje subtelny blask, dzięki któremu prezentuje się zdrowo i pięknie. Formuła została zamknięta w tkaninie, co pozwala na łatwą i przyjemną aplikację. Maseczka jest odpowiednia dla każdego typu cery, w tym również wrażliwej oraz matowej

i Autor: materiały prasowe Garnier

Oczyszczająca maseczka w płachcie

Maseczka oczyszczająca z czarną herbatą Garnier z linii Pure Charcoal jest dedykowana osobom, których cera jest błyszcząca, ma skłonności do przetłuszczania się i potrzebuje szczególnej pielęgnacji. Problemy, z którymi się borykają pozwala rozwiązać płachta nasączona formułą wzbogaconą o węgiel aktywny i ekstrakt z czarnej herbaty. Składniki te zapewnią odpowiednie oczyszczenie skóry oraz pozbycie się zanieczyszczeń i toksyn. Dodatkowo zawiera ona LHA oraz kwas hialuronowy, które odpowiadają za intensywne nawilżenie skóry. Dzięki takiemu połączeniu składników zapewnia matowe wykończenie, szczególnie ważne dla osób z przetłuszczającą się cerą. Odblokowuje pory, a także redukuje niedoskonałości i zaskórniki.

i Autor: materiały prasowe Garnier

Nawilżająca maseczka w płachcie do skóry odwodnionej

Maska na tkaninie Garnier Hydra Bomb zainspirowana jest najnowszymi trendami z dziedziny pielęgnacji skóry. Produkt ten przeznaczony jest do cery odwodnionej i stanowi znakomity sposób na intensywne nawilżenie. Formuła maseczki została wzbogacona o ekstrakt z granatu, kwas hialuronowy oraz serum nawilżające. To właśnie one czynią ją idealnym preparatem dla odwodnionej skóry. Bezpośrednio po użyciu cera staje się pełna blasku i wygląda zdrowo. Jest intensywnie nawilżona, a drobne zmarszczki wydają się zredukowane.

i Autor: materiały prasowe Garnier

Kompleksowa pielęgnacja z kosmetykami Garnier

Kosmetyki Garnier to wiele różnych linii, które odpowiadają rozmaitym potrzebom – Garnier Skin Naturals, Garnier Fructis, Garnier Pure Active, Garnier Hair Food czy Garnier Color Sensation. Ta różnorodność pokazuje, że z marką można kompleksowo zadbać o pielęgnację i nie tylko o nią. Cały przekrój kosmetyków pozwala bowiem skompletować pełną rutynę. Pielęgnacja twarzy i pielęgnacja ciała to nie wszystko. W grę wchodzi bowiem nie tylko pielęgnacja skóry, ale również pielęgnacja włosów i koloryzacja włosów. Dzięki Garnier można zatem znaleźć ulubiony krem lub serum do twarzy, a także zadbać o demakijaż. Nowy szampon do włosów i maska do włosów, która odmieni fryzurę także są na wyciągnięcie ręki, a to wszystko pod hasłem #greenon