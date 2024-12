Postaw na glow-up w zimowym sezonie!

Chociaż na co dzień dbamy o skórę, to właśnie przed Świętami zależy nam na jej najlepszym wyglądzie. Tymczasem końcówka roku szczególnie daje nam w kość i odbija się na kondycji cery. Aby przywrócić jej naturalny blask, gładkość i lepsze napięcie warto nieco zwolnić tempo, a dodatkowo wzbogacić codzienną pielęgnację i makijaż o produkty, które nadadzą naszej skórze wyjątkowy blask przed i… na Święta!

Ten kosmetyk o żelowej konsystencji doskonale usuwa oznaki zmęczenia, likwiduje efekty stresu, zapobiega starzeniu się skóry, a przy okazji dodaje jej energii. EISENBERG Paris YOUTH ELIXIR jest oparty na wyjątkowej formule Trio-Molecular®. W składzie kosmetyku znajdują się enzymy regenerujące skórę, a także skutecznie usuwające martwe komórki, które odpowiadają za szary wygląd cery. W efekcie jest ona bardziej promienna i rozświetlona. Ten liftingujący, rozświetlający i likwidujący oznaki zmęczenia żel to prawdziwy zastrzyk energii dla skóry twarzy i okolic oczu. Dostosowany jest do wszystkich rodzajów cery oraz dla osób w każdym wieku. Natychmiast dodaje skórze blasku i ujędrnia. Żel działa niemal natychmiast po nałożeniu, dlatego warto go stosować gdy efekt „wow” chcemy osiągnąć od zaraz. Wystarczy nałożyć 2 lub 3 pompki kosmetyku na starannie oczyszczoną skórę, wmasować i nałożyć makijaż. Na co dzień warto z kolei dodawać jedną kroplę produktu do podkładu. Dzięki temu cera będzie wyglądała zdrowo i promiennie, a makeup utrzyma się dłużej.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris YOUTH ELIXIR, 459 zł/30 ml/sephora.pl

EISENBERG Paris INVISIBLE CORRECTIVE MAKEUP to doskonały wybór dla tych, którzy cenią naturalność, komfort i pielęgnację w jednym produkcie. Podkład wyróżnia się niezwykle lekką teksturą, która niemal stapia się ze skórą, zapewniając niewyczuwalne i świeże wykończenie. Dzięki innowacyjnym cukrom w formule, produkt tworzy cienki, jednorodny film na skórze, korygując niedoskonałości, a jednocześnie pozwala uzyskać trwałość makijażu. Zawarte w nim wyciągi z granatu o właściwościach antyoksydacyjnych pomagają neutralizować szkodliwe wolne rodniki, chroniąc skórę przed starzeniem. Z kolei olej ze słodkich migdałów odżywia i intensywnie nawilża, co jest szczególnie ważne w okresie zimowym, gdy skóra bywa przesuszona. Zastosowana w podkładzie Formuła Trio-Molecular® oraz filtr SPF tworzą skuteczną tarczę ochronną przed zanieczyszczeniami i promieniowaniem UV, które mogą uszkadzać skórę nawet w chłodniejsze miesiące. Nałóż podkład po aplikacji lub dodając kroplę YOUTH ELIXIR. Produkt gwarantuje perfekcyjną cerę, która wygląda naturalnie przez cały dzień i noc – dokładnie tak, jak tego potrzebujesz w tym magicznym okresie!

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris INVISIBLE CORRECTIVE MAKEUP, 289 zł/30 ml/sephora.pl