Guess i Marciano by Guess rozszerzają program partnerstw z luksusowymi klubami plażowymi w Europie i poza nią

Sięgnij po złoto z nową kolekcją Levi's® nawiązującą do letnich Igrzysk Olimpijskich 2024 w Paryżu

Od markowych leżaków, parasoli, altanek i ręczników, po poduszki, narzuty, świece i akcesoria domowe - każde przejęcie klubu przez GUESS i MARCIANO by GUESS ma swój motyw przewodni, który dodaje miejscu designerskiego luksusu i wyrafinowanego charakteru marki oraz podkreśla unikatową estetykę każdej z lokalizacji. W tym roku motywem plażowych dekoracji klubów GUESS jest nowy wzór tropikalnej paisley z kolekcji plażowej SS24 GUESS w różnych odcieniach, który kreuje egzotyczną, letnią atmosferę. Marka MARCIANO by GUESS pozostaje przy motywie monogramu, który dodaje miejscom akcentu glamour.

GUESS X Blue Marlin Ibiza, Londyn i Wyspy Kanaryjskie

Restauracja Blue Marlin Ibiza, położona na malowniczym wybrzeżu Ibizy, nad urokliwą zatoką Cala Jondal, stanowi kwintesencję luksusu i stylu życia wyspy. Pulsująca życiem atmosfera tego miejsca tworzy idealną scenerię dla niezapomnianych doświadczeń. W ramach partnerstwa, na tym terenie powstanie między innymi tymczasowy pop-up store GUESS, zachęcający gości do zanurzenia się w świat marki w promieniach śródziemnomorskiego słońca. Ponadto, salon GUESS w mieście Ibiza zostanie przebudowany, według założeń nowego, zaprojektowanego specjalnie dla tej lokalizacji, plażowego konceptu.

Zobacz także: Trzy nowe projekty charytatywnych koszulek PEACE FOR ALL od UNIQLO

Tymczasem, po drugiej stronie oceanu, Blue Marlin Ibiza rozszerza swoją działalność za sprawą dwóch fascynujących przedsięwzięć - w centrum Londynu i na Wyspach Kanaryjskich. W Londynie mieści się Sky Lounge Blue Marlin Ibiza, z którego rozciąga się hipnotyczny widok na panoramę miasta, przyciągając kosmopolityczną klientelę. Na Wyspach Kanaryjskich, Sky Lounge Blue Marlin Ibiza Gran Canaria urzeka gości niezwykłymi widokami na Ocean Atlantycki oraz malowniczym pięknem Rezerwatu Przyrody Wydm Maspalomas.

"Jesteśmy niezwykle podekscytowani rozpoczęciem współpracy z taką ikoną mody, jaką jest marka GUESS, której styl doskonale współgra z duchem Ibizy. Nasze partnerstwo wzbogaci doznania związane z Blue Marlin Ibiza na całym świecie, w naszych lokalizacjach na Ibizie, w Londynie i na Gran Canarii. Wspólnie tworzymy przestrzeń, gdzie ludzie mogą zanurzyć się w atmosferze pełnej glamouru i kreatywności." - mówi Olimpia Bellan, Communications Director Blue Marlin Ibiza.

GUESS X Phi Beach, Sardynia, Włochy i Yuzu Beach, Turcja

GUESS nawiązuje współpracę z Phi Beach na Sardynii i Yuzu Beach w Çeşme w Turcji. Phi Beach, usytuowany w pobliżu Porto Cervo, oferuje malownicze miejsce na wieczorne drinki, by po zachodzie słońca przekształcić się w tętniący muzyką klub. W tym roku, w ramach partnerstwa, GUESS przejmuje nocną strefę VIP oraz dekoruje miejsce instalacjami fotograficznymi. Z kolei Yuzu Beach, znajdujący się w Çeşme-İzmir, zabiera swoich gości w spokojną podróż nad ciepłe morze, w towarzystwie oszałamiającego piękna natury. GUESS, przy użyciu piaskowych i żółto-pomarańczowych odcieni, doskonale komponujących się z plażowym otoczeniem, wplata w to miejsce żywą, słoneczną atmosferę.

MARCIANO by GUESS X Arienzo Beach Positano, Włochy - Bagno la Fenice, Forte Dei Marmi, Włochy – Ruins Beach Club, Bodrum, Turcja

Marka MARCIANO by GUESS w nadchodzącym sezonie przejmuje dwie, ekskluzywne lokalizacje we Włoszech: Arienzo Beach w Positano i Bagno la Fenice w Forte Dei Marmi. Arienzo Beach z bajecznym widokiem na Morze Tyrreńskie, oferuje wymagającym wczasowiczom idylliczne, letnie wakacje z wyśmienitą kuchnią i doskonałą muzyką, w ekskluzywnej, swobodnej atmosferze. Tworząc aranżację dla tego miejsca postawiono na odważny akcent koloru, inspirowany odcieniem zachodzącego słońca oraz elementy tkane z naturalnych materiałów, uzupełniając wszystko kultowym motywem monogramu, znanym z kolekcji odzieży marki. Tymczasem w Bagno la Fenice w Forte Dei Marmi goście mogą relaksować się na drobno piaszczystych plażach, nad krystalicznie czystą wodą. MARCIANO by GUESS zaznacza tu swoją obecność poprzez personalizowaną dekorację w odcieniach złotego piasku, podkreślając elegancję tego sielankowego, nadmorskiego obiektu.

Kolejnym projektem MARCIANO by GUESS jest tymczasowy klub o nazwie Ruins Beach Club w tureckim mieście Bodrum. Zachwycająca, kamienna zabudowa tej lokalizacji, zdobiona terakotowymi i rustykalnymi elementami, fantastycznie kontrastuje ze złotym piaskiem i turkusowym błękitem Morza Egejskiego. Na gości klubu czeka między innymi pop-up store, w którym nabyć można najmodniejsze nakrycia głowy, stroje kąpielowe i obuwie tego sezonu, a także wakacyjną odzież i torebki, idealne na plażowe przyjęcia o zachodzie słońca.

GUESS zagospodaruje również kilka gablot wystawowych w takich efektownych lokalizacjach jak Gran Canaria, Izmir, FDM, Soczi, Ibiza, i Marbella. Oszałamiające witryny sklepowe połączą charakter GUESS z unikalną duszą każdego miejsca, prezentując wyselekcjonowane kolekcje marki.

"Bardzo cieszymy się z rozwoju naszych projektów plażowych. Pierwsze współprace pozwoliły nam przetrzeć szlaki i nawiązać długoterminowe partnerstwa, co dodatkowo wzmocniło naszą pewność siebie w poszerzaniu strategii na skalę globalną. Niesamowicie jest obserwować, jak nasze projekty rozwijają się, a nowe przedsięwzięcia utwierdzają nas, że podążamy we właściwym kierunku, zarówno w kwestii konceptu, jak i docelowej grupy odbiorców. Mamy kilka nowych projektów plażowych w fazie opracowywania na nadchodzące miesiące i lata. Wierzymy, że pozwolą nam one jeszcze bardziej umocnić naszą pozycję na rynku detalicznym." - mówi Paul Marciano, Chief Creative Officeriano GUESS.

Wkrótce GUESS i MARCIANO by GUESS ujawnią więcej szczegółów na temat swojej współpracy z klubami plażowymi na Sycylii, w Meksyku i w USA.

i Autor: materiał prasowy GUESS

i Autor: materiał prasowy GUESS

i Autor: materiał prasowy GUESS

i Autor: materiał prasowy GUESS