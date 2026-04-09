GUESS i North Sails prezentują kapsułową kolekcję wiosna-lato 2026: Gdzie techniczna innowacja spotyka nadmorski styl

W kolekcji damskiej szczególną uwagę przyciągają dwa kluczowe modele okryć wierzchnich: ultralekka, długa parka oraz krótka kurtka z kapturem o warstwowej konstrukcji i refleksyjnych detalach, inspirowana sylwetkami żeglarskimi. Utylitarny charakter kolekcji podkreślają pikowana kamizelka z paskiem oraz krótka kurtka z dużymi kieszeniami cargo i nadrukami z podwójnym brandingiem na całej powierzchni. Funkcjonalność została tu połączona z kobiecym, designerskim wykończeniem.

Szorty typu carpenter oraz długie spodnie cargo wprowadzają do kolekcji praktyczny charakter, natomiast sweter w stylu collegiate z dekoltem w serek oraz wyróżniający się polar typu color-block, łączą sportowe fasony z dopracowanymi detalami. Bluzy z zamkiem ozdobione taśmą GUESS X North Sails i kieszeniami kangurkami, klasyczne T-shirty z logo oraz topy typu Serafino, uzupełniają kolekcję, tworząc równowagę między komfortem a miejskim stylem. Ofertę zamykają elementy plażowe — bikini oraz jednoczęściowe kostiumy kąpielowe z charakterystycznym nadrukiem „Ropes” GUESS X North Sails, które stanowią wyrazisty, spójny akcent letnich stylizacji.

W kolekcji męskiej reinterpretacja żeglarskiej funkcjonalności została utrzymana w słonecznej, śródziemnomorskiej estetyce. Wśród propozycji technicznych znalazły się kurtki typu windbreaker oraz hybrydowe kamizelki z rękawami i tyłem z softshellu, a także spodnie i szorty cargo wykonane z technicznej tkaniny 4-way stretch, zapewniającej swobodę ruchu i komfort przez cały dzień.

T-shirty wyróżniają się trójwymiarowymi, gumowanymi nadrukami z podwójnym brandingiem, autorskimi grafikami oraz dynamicznymi pasami. Koszulki polo z elastycznej dzianiny piqué oraz bluzy w odświeżonych fasonach oddają nadmorski charakter kolekcji. Całość uzupełniają szorty kąpielowe z nadrukami all-over, wiązaniami typu string oraz dwustronne, pływające breloki GUESS X North Sails.

Spójna paleta kolorystyczna obejmująca odcienie mięty, piasku, mchu, błękitu, kremowej bieli i czystej bieli przewija się przez całą kolekcję, podkreślając estetykę łączącą nadmorski klimat z miejskim stylem.

Niezależnie od tego, czy jesteś w marinie, czy w centrum miasta, kolekcja GUESS X North Sails to letni styl z funkcją i charakterem.

Autor: GUESS X North Sails/ Materiały prasowe

