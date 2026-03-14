GUESS JEANS i Borussia Dortmund prezentują ekskluzywną kolekcję kapsułową

Od początku partnerstwa, które rozpoczęło się latem 2025 roku, GUESS JEANS eksploruje połączenie streetstyle’u, piłkarskiego dziedzictwa i mody. Nowa kolekcja kapsułowa stanowi kolejny etap tej współpracy, łącząc czarno-żółtą tożsamość Borussii Dortmund z jakością premium i kalifornijskim denimowym DNA GUESS JEANS.

“Tworząc tę kolekcję, chcieliśmy przełożyć energię Borussii Dortmund na język naszego designu. Denim i piłka nożna mają ze sobą wiele wspólnego, są autentyczne i łączą ludzi. Naszym celem było stworzenie ubrań, które nie będą wyglądać jak tradycyjny klubowy merchandising, lecz jak pełnoprawna modowa deklaracja, zarówno na stadionie, jak i w codziennym życiu. Ta kapsuła jest naszym hołdem dla współczesnego stylu życia kibiców” – mówi Nicolai Marciano, Chief New Business Development Officer.

W kolekcji znalazły się wysokiej jakości t-shirty, bluzy, bomberki oraz klasyczne elementy denimowe, takie jak kurtki, jeansy i koszule, wzbogacone subtelnymi motywami i symbolami BVB. Kolekcję uzupełniają czapki z logo klubu, zaprojektowane tak, aby przyciągać uwagę zarówno na stadionie, jak i poza nim. Ceny produktów mieszczą się w przedziale od 49 do 169 euro, co pozycjonuje kolekcję jako przystępną ofertę premium dla kibiców ceniących styl.

Kampania towarzysząca premierze kolekcji pokazuje denim jako integralny element piłkarskiej kultury Dortmundu. Zdjęcia powstały na ulicach miasta, w lokalnych pubach i na dobrze znanych trasach prowadzących na mecze, ukazując, jak denim ewoluował od symbolu lojalności po wyraz indywidualności i tożsamości. Bohaterami kampanii są prawdziwi mieszkańcy Dortmundu i kibice, których osobista więź z BVB ożywia kolekcję, łącząc wizję projektową GUESS JEANS z energią miasta.

“Dzięki współpracy z GUESS JEANS zyskaliśmy partnera, który podobnie jak BVB reprezentuje wyrazisty i charakterystyczny styl. Wspólna kolekcja oferuje nowoczesny, codzienny sposób na wyrażenie swojej więzi z Borussią Dortmund” – mówi Benedikt Scholz, Director Internationalization & Commercial Partnerships.

Kolekcja kapsułowa będzie dostępna w limitowanej liczbie egzemplarzy i sprzedawana wyłącznie w sklepach internetowych GUESS JEANS i Borussii Dortmund, a także na platformach Zalando i About You. Kolekcja trafi również do sprzedaży stacjonarnej w BVB Fanwelt Dortmund, BVB Fanshop CentrO Oberhausen, GUESS JEANS Flagship Berlin, sklepach GUESS w Dortmundzie i Oberhausen oraz w GUESS Men Store Bochum, a także u partnerów handlowych: Dustmann, Hagemeyer, Klingemann, Kress i Galeria.

GUESS JEANS i Borussia Dortmund po raz pierwszy ogłosiły współpracę w czerwcu 2025 roku, nadając GUESS JEANS tytuł oficjalnego „Denim Lifestyle Partner” klubu. Partnerstwo koncentruje się na autentyczności, zrównoważonym rozwoju oraz łączeniu świata sportu z nowoczesną modą. Wcześniejsze działania promocyjne z udziałem piłkarzy, takich jak Karim Adeyemi i Julian Brandt, przyciągnęły międzynarodową uwagę i przygotowały grunt pod premierę najnowszej kolekcji.

