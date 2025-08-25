Guess Kids Back to school: radosny początek nowego sezonu

Najnowsza dziecięca linia GUESS czerpie inspirację z estetyki lat 2000. Dziewczęca część kolekcji odwołuje się do takich motywów jak Glimmers, Collegiate Prep, All Sparkles czy Uniform Vibes — oferując styl pełen osobowości i modowego wyrazu. Bluzy z cekinowym logo, wiązania, plisowane minispódniczki w nowoczesnej odsłonie, spodnie z niskim stanem, crop topy, bluzki, laserowe motywy serc i zestawy „denim on denim” — wszystko to odpowiada na rosnącą potrzebę wyrażania własnego stylu. Kolekcję wyróżnia paleta kolorystyczna obejmująca róż, cytrynę, błękit, lawendę oraz ponadczasowe odcienie basic. Całość tworzy intrygujące połączenie nostalgii z nowoczesnością.

Chłopięca linia eksploruje energiczne motywy Sporty Throwback i Game Day — nadające codziennym zestawom sportowego charakteru i wyrazistości. Wśród kluczowych elementów znajdują się swetry z logo, lekkie kurtki przejściowe, luźne bojówki, joggery oraz wygodne zestawy do miksowania o miękkich, zaokrąglonych fasonach, które łączą funkcjonalność ze stylem. Paleta kolorystyczna inspirowana legendami futbolu łączy intensywne odcienie błękitu, czerwieni i neonowej limonki z ponadczasowymi, neutralnymi barwami — oferując swobodę w komponowaniu codziennych looków. To kolekcja, w której sportowa energia spotyka się z miejskim luzem — idealna do zabawy, aktywności i codziennego noszenia.

Akcesoria stanowią stylowe dopełnienie całej kolekcji. Wśród nich znajdziemy nowe minitorebki typu baguette dla dziewczynek, odświeżone plecaki z logo, piórniki, saszetki na nadgarstek i czapki — wszystkie nawiązujące do radosnej atmosfery sezonu i pełne przyciągających wzrok grafik. Błyszczące wykończenia, nadruki w stylu college i neonowe detale dodają każdemu elementowi charakterystycznego, wyrazistego stylu GUESS.

Zapewniając komfort, trwałość i wyrazisty styl, ta niewielka, ale mocna kolekcja sprawia, że dzieci w każdym wieku mogą rozpocząć nowy rok szkolny z poczuciem pewności i radości.

Kapsułowa kolekcja GUESS KIDS Back to School jest dostępna online i w sklepach stacjonarnych.

i Autor: GUESS KIDS Back to School/ Materiały prasowe

