GUESS prezentuje jeansy B Jean Low Rise w kampanii z udziałem Becky G

Czerpiący z bogatego dziedzictwa GUESS model B Jean Low Rise został na nowo zaprojektowany z myślą o współczesnej garderobie. B Jean to hołd dla roli, jaką GUESS odegrało w kształtowaniu charakterystycznej estetyki denimu z początku lat 2000. Interpretując na nowo najbardziej kultowe fasony marki w duchu współczesności, model ten uosabia styl GUESS, który nieustannie inspiruje dzisiejszą modę.

Kolekcja wzbogaca denim o unowocześnione detale i subtelne, kontrastowe akcenty. Jeden z modeli wyróżnia się charakterystyczną trójkątną wstawką wzdłuż bocznego szwu, która podkreśla kunszt wykonania, nadaje mu wyrazisty charakter i nawiązuje do kultowego logo GUESS. Odświeżone fasony łączą historię marki, inspiracje stylem vintage oraz współczesne podejście do mody.

W centrum kampanii B Jean znalazła się światowej sławy artystka Becky G. Urodzona i wychowana w Inglewood w Kalifornii, od lat wykorzystuje modę jako sposób wyrażania dumy ze swoich chikańskich korzeni i dorastania na Zachodnim Wybrzeżu. Jej silna pozycja w świecie muzyki, mody i rozrywki oraz emanująca z niej pewność siebie sprawiają, że doskonale uosabia współczesną kobietę GUESS.

„Denim od zawsze był ważnym elementem mojego stylu, a założenie idealnie dopasowanych jeansów ma w sobie coś, co po prostu sprawia, że czujesz się dobrze. Uwielbiam to, że kampania GUESS B Jean promuje bycie sobą i czerpanie radości z wyrażania własnego stylu”. – Becky G.

„GUESS od zawsze wyróżnia wyjątkowa umiejętność tworzenia denimu, który definiuje daną epokę, a jednocześnie pozostaje ponadczasowy. Kolekcja B Jean celebruje nasze dziedzictwo, przywracając jeden z najbardziej kultowych fasonów marki. Chciałem na nowo zinterpretować krój z niskim stanem, zachowując jego charakter, a zarazem przedstawić go z bardziej współczesnej perspektywy. Becky G była naturalnym wyborem, jej autentyczność, pewność siebie i niepodważalna charyzma doskonale oddają tę historię i otwierają nowy rozdział B Jean”. – Nicolai Marciano, Chief New Business Development Officer.

Model B Jean Low Rise jest dostępny w wariantach Fireside Dark, Fireside Mid i Re-Life Black, natomiast B Jean Panel – w spraniu Fireside Mid. Ceny modeli wynoszą od 132 do 154 USD. Kolekcja jest dostępna w wybranych sklepach GUESS na całym świecie, na stronie GUESS.com oraz u wybranych partnerów handlowych.

Autor: GUESS / Materiały prasowe

Autor: GUESS / Materiały prasowe