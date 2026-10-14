Koreańska pielęgnacja włosów w rytmie slow

Filozofia marki Neulyn to zmiana myślenia o pielęgnacji włosów. Mycie głowy nie musi być kolejnym punktem na liście obowiązków. Może stać się momentem wyciszenia i małym codziennym rytuałem. Pomagają w tym konsystencje, które przyjemnie się rozprowadzają, i zapachy dobrane do charakteru każdej linii: od delikatnie kwiatowych, przez świeże i leśne, po orzeźwiające jak morska bryza.

Na start Neulyn nie ogranicza się do jednego bestsellera. Proponuje aż pięć linii - wygładzenie, objętość, regeneracja, ukojenie czy odświeżenie. Każdy znajdzie rytuał dla siebie.

Glass & Silky - wygładzenie i blask

To seria o delikatnym, kwiatowym zapachu, przeznaczona dla włosów matowych i puszących się. Szampon bazuje na fermentowanym oleju z kamelii, proteinach, aminokwasach i ekstrakcie z nagietka, dzięki czemu pozostawia włosy gładkie i przyjemne w dotyku. Odżywka dodaje im satynowej miękkości, bo jej recepturę tworzą przede wszystkim emolienty: olej z awokado, olej arganowy, masło shea i olej z kamelii. Uzupełnieniem rytuału jest lekkie serum wygładzająco-nabłyszczające na końcówki. Zostawia na powierzchni włosów subtelny film, ale ich nie przetłuszcza ani nie obciąża. Chroni też końcówki przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Root & Boost Volume Line - wzmocnienie i objętość

Szampon, odżywka i wcierka do skóry głowy to trio, którego zadaniem jest wzmocnić cienkie i delikatne włosy, zaczynając już u nasady. Łagodny szampon zawiera stymulujące mikrocyrkulację w skórze głowy kofeinę i ekstrakt z żeń-szenia, a także proteiny, aminokwasy i peptydy. Kosmetyk pozostawia na skórze uczucie świeżości, lekkości, a przede wszystkim odbija włosy od nasady. Odżywka zmiękcza pasma i sprawia, że są „pełniejsze”, grubsze w dotyku. Zawiera kofeinę, żeń-szeń, proteiny, aminokwasy, a także emolientowe oleje roślinne. Wcierka do skóry głowy w sprayu jest lekką, nieobciążającą nasad włosów mgiełką. Nie przetłuszcza podstawy pasm, za to wzmacnia, pobudza (dzięki zawartości kofeiny) i nawilża skalp. I do tego pachnie koreańskimi ziołami ze słodką nutą.

Repair & Damage Care Line - regeneracja i odżywienie

Koreanki chętnie eksperymentują z kolorem włosów, więc gama do włosów zniszczonych, uwrażliwionych koloryzacją i rozjaśnianych to często jedna z podstawowych serii. Jej celem jest odbudowa i ochrona pasm. To dlatego w składzie szamponu znajdują się nawadniający ferment ryżowy, odbudowująca biotyna, a także naprawcze: proteiny, aminokwasy i peptydy. Odżywka zawiera przewagę emolientów i zawiera wygładzające, pokrywające pasma niewidzialną otoczką oleje roślinne. Uzupełnieniem serii jest Spray termoochronny w postaci lekkiej mgiełki, która nie obciąża włosów. Zabezpiecza je natomiast przed wysoką temperaturą suszenia lub urządzeń do stylizacji. W jego formule znajduje się nawilżający ferment ryżowy, ochronno-naprawcze: ceramidy, biotyna, proteiny i aminokwasy. Seria pozostawia na włosach zapach słodkiego ryżu z nutą wanilii.

Soothing & Scalp Relief - ukojenie i komfort

Linia powstała z myślą o wrażliwej skórze głowy oraz cienkich, delikatnych włosach. Szampon koi i przywraca komfort napiętej skórze głowy. W jego formule są naprawcze proteiny, nawilżający kwas hialuronowy oraz ekstrakty z drzewa herbacianego i cyprysu japońskiego. Odżywka ma lekką formułę z emolientami, które tylko umiarkowanie dociążają włosy. Po jej użyciu pasma są miękkie, gładkie i świeże w dotyku. Leśny zapach z nutą świeżości otula włosy i pozostaje na nich przez cały dzień.

Deep Cleanse & Cooling Line - regulacja i chłodzenie

Uczucie świeżości i lekkości to przy przetłuszczających się włosach efekt najbardziej pożądany. Seria Deep Cleanse & Colling dodatkowo pachnie świeżą morską bryzą. Szampon zapewnia czystość i daje przyjemny efekt chłodzenia dzięki zawartości mentolu. W jego formule znajduje się też nawilżająco-kojąca betaina, kwas salicylowy ograniczający nadmierne wydzielanie sebum oraz kora wierzby, która wycisza gruczoły łojowe. Odżywka dopasowana jest do pielęgnacji włosów przetłuszczających się u nasady, a suchych na końcach i długościach. Wygładza, zmiękcza włosy, nie przetłuszczając ich podstawy.

Autor: Neulyn/ Materiały prasowe