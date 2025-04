Harold James nowym, globalnym makijażystą marki L'Oréal Paris

Life is better outdoor – odkryj letnią kolekcję Regatta

“Praca Harolda Jamesa to celebracja kobiecej różnorodności. Dzięki umiejętności wsłuchiwania się w potrzeby każdej kobiety i ogromnemu talentowi, potrafi wydobyć z niej to, co wyjątkowe” – dodaje Delphine Viguier-Hovasse, Globalna Prezes L’Oréal Paris. – Witamy Harolda w naszej rodzinie – jego świeże spojrzenie i ponadczasowy styl idealnie wpisują się w wizję naszej marki.

“Od dziecka fascynowało mnie piękno. Już wtedy wiele kobiet dostrzegło mój potencjał, dając mi wsparcie, odwagę i szansę, by pasję zamienić w zawód. Kobiety nieustannie mnie inspirują – ich siła, różnorodność, determinacja. To dla mnie ogromny zaszczyt być częścią marki, której wartości są mi bardzo bliskie. Dołączenie do L’Oréal Paris to naturalna kontynuacja mojej drogi – miejsca, w którym piękno, różnorodność i kobieca moc grają główną rolę.” – mówi Harold James.

Jego klientkami są silne, ambitne i inspirujące kobiety. Dla Harolda to ich pewność siebie jest punktem wyjścia – każdy makijaż zaczyna od pytania: „W jakim jesteś dziś nastroju?”. Ten krótki dialog pomaga mu stworzyć makijaż, który nie tylko podkreśla urodę, ale też wzmacnia wewnętrzną siłę i pozwala kobietom być sobą. Właśnie dlatego Harold James idealnie wpisuje się w misję L’Oréal Paris – wspierania kobiet na całym świecie i przypominania im o ich wartości i pięknie, które mają w sobie od urodzenia.

Urodzony w Gujanie Francuskiej, Harold przeniósł się do Paryża, a przełomowy moment nastąpił podczas studiów z nauk politycznych w Lyonie. Przypadkowe wsparcie kolegi makijażysty okazało się początkiem wielkiej pasji – odkrył, że poprzez pędzle i palety potrafi wydobywać z kobiet ich naturalne piękno i dawać im pewność siebie. Tak rozpoczęła się jego międzynarodowa kariera. Od haute couture na paryskim Fashion Weeku, przez czerwony dywan w Hollywood, nowojorski street style, po japońską filozofię Wabi-Sabi – Harold James czerpie z różnych kultur i podejść do piękna, zawsze dodając francuską nutę lekkości i elegancji.

Ulubione produkty Harolda od L’Oréal Paris? Makijażysta stawia na Infaillible Skin Ink Foundcealer, ponieważ zapewnia komfortowe i nieskazitelne, półmatowe wykończenie, które utrzymuje się przez cały dzień, co czyni go idealnym na długie i intensywne wydarzenia lub sesje zdjęciowe. Kolejnym produktem jest tusz do rzęs Panorama, który dodaje niesamowitej objętości i wydłużenia rzęsom bez sklejania ich, tworząc perfekcyjny, dramatyczny efekt. Must have to także Color Riche Satin Lipstick — intensywnie napigmentowaną i o kremowej konsystencji, która podkreśla każdy makijaż ust, jednocześnie utrzymując je nawilżone. I wreszcie: L’Oréal Paris Lumi Glotion, który nadaje skórze piękny, naturalny blask, podkreślając jej promienność — idealny zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje.

Harold James współpracował z największymi gwiazdami kina, mody i sportu, tworząc makijaże dla Angeliny Jolie, Cindy Crawford, Jessici Alby, Elsy Hosk i Rosie Huntington-Whiteley czy Venus Williams.

James oficjalnie dołączy do L’Oréal Paris jako Globalny Makijażysta w maju 2025 roku, przejmując tę rolę po Val Garland, która pełniła ją od 2017 roku.

i Autor: materiały prasowe Harold James