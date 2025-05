„HEY MUM, I feel you” – kampania marki ANIA KRUK z okazji Dnia Matki

Self-care to nowy must-have! Odkryj prezenty na Dzień Matki 2025, które pokocha każda kobieta

Bo choć każda Mama jest inna, łączy je dużo więcej niż mogłoby się wydawać. Prawda, że każda z Mam zna ten moment, kiedy szuka telefonu, choć trzyma go w ręku – razem z kanapką, listą zakupów i zimną kawą? Albo gdy marzy o chwili ciszy... i po trzech minutach tęskni za dziećmi? Najnowsza kampania marki ANIA KRUK opowiada o macierzyństwie takim, jakie jest naprawdę – nieidealnym, pełnym sprzeczności, ale pięknym w swojej zwykłości. O Mamach, które między jednym praniem a drugim potrafią rozweselić, pocieszyć, zapanować nad chaosem i znaleźć chwilę, by po prostu być sobą.

Do projektu zaproszono trzy niezwykłe kobiety – Aldonę, Ewę i Weronikę – znane już z poprzednich edycji kampanii z okazji Dnia Matki. Każda z nich dzieli się osobistą, szczerą i często zabawną opowieścią o swojej codzienności – pełnej wyzwań, wzruszeń, małych błędów i jeszcze większych zwycięstw. Ich historie udowadniają, że nie trzeba być perfekcyjną Mama, by być wystarczająco dobrą.

Autentyczność w komunikacji ANIA KRUK jest widoczna od lat. Marka opowiada prawdziwe historie – bez retuszu i zbędnych narracji. Zamiast mówić Mamom, „jak powinno być”, marka mówi: „wiemy, jak jest i jesteśmy z Tobą”. Bo każda Mama zasługuje na szacunek, zrozumienie i moment, w którym poczuje się naprawdę zauważona.

„HEY MUM, I feel you” to czuła, pełna empatii kampania, która opowiada prawdę o macierzyństwie – tej zabawnej, czasem chaotycznej, ale zawsze pełnej miłości. To przypomnienie, że bycie sobą to największa siła.

Start kampanii zaplanowano na 15 maja. Zakres działań obejmuje kanały online, dedykowaną stronę internetową, media społecznościowe oraz współpracę z influencerkami.

i Autor: materiały prasowe HEY MUM, I feel you”

i Autor: materiały prasowe HEY MUM, I feel you”