Historia jedna z najsłynniejszych marek odzieżowych na świecie. Polki pokochały ich ubrania

Sprzedaż jeansów osobom, które pragną czuć się młodo, niezależnie od wieku, wyznawanej religii czy kultury - to był pomysł Donalda i Doris Fisherów, którzy w 1969 roku otworzyli swój pierwszy sklep w San Francisco przy Ocean Avenue. Wówczas jedynymi przedmiotami w sprzedaży, które skierowane były do nastolatków, próbujących odnaleźć się między dziecięcym a dorosłym światem, były jeansy i… kasety magnetofonowe.

Szybko okazało się, że chęć sprostania potrzebom wielu pokoleń i zniwelowania luki między nimi to przepis na sukces. W ten sposób powstała nowa marka odzieżowa The Gap, która swoją nazwę wzięła od sformułowania The generation gap, oznaczającego lukę pokoleniową. Tę marka chciała wypełniać swoimi produktami, których zadaniem było łączyć pokolenia poprzez kultowy styl oraz promowanie równości, integracji i zrównoważonego rozwoju.

Już w trzecią rocznicę powstania marki GAP miał 25 sklepów, rok później nazwa była tak rozpoznawalna, że jej założyciele postanowili wypuścić linię ubrań sygnowanych logo. Okazały się strzałem w dziesiątkę. W 1977 roku, GAP wprowadził więc na rynek dwie stałe sieci sklepów - Logo, skierowaną do dojrzałych i modowo świadomych klientów oraz Brands, która oferowała produkty w bardziej atrakcyjnych cenach. Marka rozpoczęła też działania na szerszą skalę - podjęła współpracę z Dodge Motors, organizując loterię, w której można było wygrać osiemnaście samochodów Dodge Charger, otworzyła pierwszy sklep GapKids w San Mateo w Kalifornii, a od 1987 roku rozpoczęła ekspansję na rynki europejskie, otwierając kilka swoich sklepów w Londynie.

W 1988 roku nastąpiła największa rewolucja w historii marki, czyli zmiana kultowego logo GAP na niebieskim kwadratowym tle, które zastąpiło oryginalne małe okrągłelitery używane od powstania marki. Zmienił wówczas nie tylko wizerunek marki, ale i to, co sprzedawała. Od tamtego momentu GAP przestał być już kojarzony tylko z marką dla nastolatków, która w latach 70. masowo kupowała u nich jeansy. Ta grupa zdążyła już dorosnąć i dojrzeć, a ich potrzeby zmieniły się. GAP idąc z duchem czasu każdego roku uatrakcyjnia więc swoją ofertę, ale wciąż przy tym trzyma się swojego core’u, czyli optymistycznego wyczucia amerykańskiego stylu, który wypełnia luki między jednostkami, pokoleniami i kulturami. W ten sposób GAP podkreśla i uwydatnia ideę, którą marka wyróżniała się od samego początku - twórcy postawili na kultowe ubrania, które jednocześnie są formalne, jak i klasyczne. Na produkty, które podkreślają indywidualność i kreatywność każdego, kto je nosi.

Do dziś GAP kształtuje kulturę i umacnia swój sukces zakorzeniony w denimie, aktywnie angażując się przy tym w działalność na rzecz środowiska. Marka każdego dnia przybliża się do założonego celu tworzenia trwałych zmian, wzbogacania społeczności i bycia lepszym dla obecnego i kolejnych pokoleń. Marka wierzy, że powinna być siłą napędową dobra, dlatego też projektuje odzież i akcesoria z lepszych materiałów oraz stara się wywierać pozytywny wpływ na ludzi i planetę.

Marka GAP w Polsce

W Polsce sklepy marki działały od 2011 do 2015 roku. GAP powrócił na rynek polski jesienią 2022 roku, rozpoczynając sprzedaż artykułów za pośrednictwem sklepu internetowego www.gap.pl. Marka zadebiutowała na polskim rynku kampanią ICONS, która skupiała się na ikonach marki, prezentując kolekcję klasycznych modeli odzieży, zaprojektowanych z myślą o ubieraniu pokoleń twórców kultury. W roli głównej ICONS GAP znaleźli się m.in.: znana aktorka Selma Blair oraz brytyjski performer Labrinth. GAP szybko podbił serca polskich konsumentów. To zasługa trwałej jakości materiałów, współpracy z wieloma sławnymi artystami oraz bogatego asortymentu, który obejmuje odzież dla całej rodziny. Marka zamierza kontynuować działania na polskim rynku, prezentując zaskakujące współprace i oryginalne kolekcje odzwierciedlające połączenie nowoczesności i klasyki.

By uczcić rok obecności marki na polskim rynku modowym GAP zachęca swoich klientów i miłośników marki do wzięcia udziału w swojej kampanii GAP x Logo, której każdy może być częścią. Z okazji roku obecności GAP w Polsce marka zachęca klientów do korzystania z aplikacji GAP+, która daje jej użytkownikom wiele dodatkowych możliwości, takich jak darmowa wysyłka czy dostęp do wyjątkowych zniżek na produkty z logo marki.

GAP - ważne daty w historii marki

1969 – 1979

Małżeństwo Don i Doris Fisher otwierają pierwszą w historii Gap w 1969 roku w SanFrancisco. Gap Stores, Inc. „wchodzi na giełdę” z ofertą początkową 1,2 miliona akcji po18 USD za akcję.

1971

W San Jose otwiera się drugi sklep Gap o powierzchni 6500 metrów kwadratowych, z czego połowa to magazyn. Gap zaczyna również sprzedawać dla kobiet.

1972

W trzecią rocznicę powstania Gap rozszerza się do 25 sklepów.

1974

W sklepach marki pojawiają się pierwsze produkty z oznaczeniem Gap.

1977

Spółka Gap Stores, Inc. wprowadza na rynek dwie nowe sieci sklepów: Logo, skierowaną do bardziej dojrzałych i świadomych modowo klientów, oraz Brands, oferującą bardziej dostępne produkty w atrakcyjnych cenach.

1986

Otwarcie pierwszego sklepu GapKids w San Mateo w Kalifornii.

1987

Gap po raz pierwszy rozwija się poza Stanami Zjednoczonymi, otwierając kilka sklepów w Londynie.

1988

Kultowe już logo Gap na niebieskim kwadratowym tle debiutuje w połowie roku i zastępuje oryginalne małe okrągłe litery używane od 1969 roku.

1992

Supermodelki w białych jeansach Gap i tkanych koszulach na okładce jubileuszowego 100. wydania magazynu Vogue. Cena akcji Gap. Inc. osiąga najwyższy w historii poziom 59 USD.

2020

Marka GAP weszła na rynek czeski i uruchomiła pierwszy oficjalny sklep internetowy: gap.cz Spółka Gap Inc. zaprezentowała swoją strategię Power Plan 2023 rozwoju ukierunkowanych miliardowych marek lifestylowych.

2022

Marka GAP wraca na polski rynek rozpoczynając sprzedaż artykułów za pośrednictwem sklepu internetowego www.gap.pl

i Autor: Materiały prasowe GAP

